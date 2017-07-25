新技术有望更高效应对太空垃圾

英国防务科技实验所24日发布消息说，该机构科学家正领衔一项创新性太空实验，通过特殊装置让废旧卫星在受控状态下跌落大气层自行销毁，如果技术成熟有望更好解决太空垃圾问题。
太空垃圾问题由来已久，源头主要是各类火箭和航天器产生的碎片以及废弃不用的卫星。随着太空垃圾增多，它们给航天器及航天员带来很大威胁，一旦与运行中的航天器或卫星相撞，后果严重。目前太空垃圾一个“重灾区”是近地轨道。机构间空间碎片协调委员会已提出，所有近地轨道卫星都应在25年内脱离轨道。
要完成脱轨过程，目前一个传统方法还是依靠火箭，但这种方式成本较高。为此，防务科技实验所正与航天业界和学术界合作寻找更好的替代方案。
这个由防务科技实验所主导的项目名为“代达罗斯”，正探索一种名为“伊卡洛斯”的脱轨帆板技术，这种可安装在卫星上的帆板由仅25微米厚、外层包裹铝的聚酰亚胺薄膜制成，此类材料具高耐热性。当这种帆板在卫星上完全展开后，能增加阻力，让卫星逐步在受控状态下跌落地球大气层并烧毁。
据防务科技实验所介绍，“代达罗斯”项目实验近期已开始，在加拿大一颗名为“CanX-7”的卫星上安装的这种脱轨帆板已展开，预计它会在大约两年时间里在地球大气层中烧毁。此外，还有两颗卫星也安装了这一装置，预计在今年晚些时候开始脱轨过程。
防务科技实验所太空项目首席科学家肖恩·墨菲说，移除达到使用寿命的卫星非常重要，让它们一直留在轨道就会成为太空垃圾，最终给那些正常运行的卫星带来很大威胁。
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