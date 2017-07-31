朝KN-19反舰导弹不容小觑

2017年6月8日，朝鲜在其东海岸的元山港附近首次试射岸基型“金城”-3反舰导弹。该导弹系统被美国政府称为KN-19反舰导弹，并在2017年4月15日平壤举行的阅兵式上首次亮相。它以较早前的舰基型“金城” -3反舰导弹(被美国政府称为KN-01反舰导弹)为蓝本。KN-01反舰导弹是根据俄制Kh-35“天王星”反舰导弹设计的。岸基型KN-19导弹系统的一大特点是由一体化全地形发射车搭载，该车配有4个导弹发射筒。
至少自20世纪90年代中期以来，朝鲜已拥有大批俄制Kh-35 “天王星”反舰导弹，甚至将其出口给缅甸等第三国。朝鲜海军也将舰基型“金城”-3反舰导弹作为主要武器系统，配备给新的护卫舰。尽管外界早就知晓该导弹系统的存在，但鉴于采用了新的运输-起竖-发射车，2017年6月朝鲜对岸基型KN-19导弹系统的测试引来了某些关注。
最近几个月，朝鲜加快测试射程更远的弹道导弹系统，其中包括其迄今性能显佳的中远程弹道导弹“火星”-12和首枚洲际弹道导弹“火星”-14，故而朝鲜试射岸基型KN-19反舰导弹的消息很快从头条新闻中淡出。
但6月8日试射的导弹系统不只是采用了新的发射车。据了解，岸基型KN-19反舰导弹述对制导装置进行了大幅改进，其机动性比朝鲜现有的Kh-35系列反舰导弹更强。熟悉朝鲜武器计划的美国政府消息人士称，6月8日岸基型KN-19反舰导弹的试射射程为240公里，成功展示了其在飞行中的航路点规划及机动能力，以及弹载制导装置更先进的性能。
在当天试射的4枚岸基型KN-19反舰导弹中，至少有3枚命中了朝鲜海军基地附近的靶船。据消息人士透露，KN-19反舰导弹的导引头已大幅升级，采用主动雷达和红外寻的复合制导方式。
目前，尚不清楚对岸基型KN-19反舰导弹上寻的制导系统的升级是否完全由朝鲜自主进行。但如果是这样的话，这意味着朝鲜已向升级现有外国导弹迈出了令人惊讶的一步。
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