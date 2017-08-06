中国科技企业在非洲“无处不在”

随着非洲科技产业崛起，“中国无处不在”对商界来说这样的合作堪称天作之合：中国科技企业急于扩张，于是投身尚不发达的非洲大陆，而多个非洲国家的经济增长率有望达到两位数。
南非金山大学的媒体专家伊吉尼奥•加利亚多内在电话采访中说，中国进军非洲的努头在最近四五年尤其明显。他告诉记者，“中国无处不在”,这在部分国家市场显得尤为突出。加利亚多内举例说，中国在埃塞俄比亚“无疑是唯—的市场参与者”。截至2012年，中国在当地科技领域的投资总额达到30亿美元。
但他同时表示，中国不仅投身东非地区，其存在感向北远及摩洛哥与埃及，向南则延伸到南非。一些分析人士告诉记者，想在非洲获得成功，归根到底要靠成本，而中国企业的报价往往低于欧美竞争对手。加利亚多内还表示，非洲企业欣赏中国人那种“不多问话”的做事方式。
中非科技交往始于20年前，中国通信业巨头中兴与华为先后入非拓展业务。管理咨询师蒂姆•施泰内克在接受邮件采访时称，这两家公司都协助修建了非洲的通信基础设施，同时与当地企业、研究机构和政府开展合作。
还有分析人士提到了中国企业带到非洲的创新技术。美国麦肯锡咨询公司6月发布报告称，“近半数在非中国企业为当地市场带来了新产品或者新服务，超过三分之一的企业带来了新技术”。
深圳传音控股有限公司旗下的智能手机品牌Tcmo体现了中国企业在非洲大陆的获胜策略。Tccno在尼日利亚设有分部，该品牌手机采用了针对非洲市杨的实用创新技术。其创新包括：超长待机时间，因为有时在非洲找电源比较困难；屏幕抗沙尘；摄像头特别适合较深肤色。此外还有极具市场亲和力的价格：售价多为50到100美元。
Tecno发展得很快。据传音控股有限公司官网介绍，公司旗下各品牌在撒哈拉以南非洲地区的市场占有率超过40%。传音控股已总共售出至少2.46亿部双卡手机。据记者了解，仅Tccno 一个品牌在非洲智能手机市场的份额就达到25%。Tecno驻尼曰利亚营销副经理阿塔伊•奥古切在接受电话采访时说，中国企业“善于发现潮流”。
他告诉记者，中国企业“转向灵活，推出的产品每个人都喜欢”。相比之下，“非常保守”的欧式做法意味着有可能输给中国竞争对手。与早期活动相比，中国企业在非洲的影响力正呈现多元化特点，涉足广播电视、数据中心、智能手机销售等多个领域。
麦肯锡公司的报告提到了中国传媒集团“四达时代”，该公司的战略就是先廉价进入，再谋求扩张。四达时代一边招聘和培训当地员工，一边发展当地观众，并投资制作地方节目和国际节目。据麦肯锡公司介绍，四达时代在坦桑尼亚的发展尤其成功。
麦肯锡公司认为，四达时代“关注当地市场，使看电视从偶尔的奢侈活动转变为许多坦桑尼亚人的曰常习惯”,牢牢锁定了曰益庞大的非洲中产阶层。中国正式确定的“一带一路”基建项目同样激起了内地企业对非洲的兴趣。
去年12月，中国电信国际有限公司宣布将帮助吉布提数据中心扩展网络，促进东非光缆业务发展。中国电信在非州及中东地区的业务负责人刘长海表示，这一决策“是中国电信地区战略规划的新里程碑”。
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