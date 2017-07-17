中国共享单车在美发展有阻碍 或将无功而返

美媒称，随着一众中国共享单车企业将其动力强劲的商业模式推广到全球，共享单车的概念吸引了全球科技投资者的目光。最近，摩拜单车在新加坡、日本和英国曼彻斯特开展业务，据报道不久还可能登陆华盛顿特区。其劲敌ofo单车已进入新加坡和英国剑桥，并誓言年底前进军中国以外的20个国家。
据美国《福布斯》双周刊网站7月15日报道，共享单车概念并不是中国最早提出的。事实上，中国很晚才接触共享单车概念。尽管自毛泽东时代以来，自行车一直是中国城市重要的交通方式，但随着日益壮大的中产阶级开始选择乘轿车出行，上世纪90年代以后骑车出行的人数稳步下降。这种趋势直到最近几个月才出现逆转，其原因是大约30家私人投资的共享单车初创企业展开了激烈的竞争。这些企业没有一家是在2015年之前创立的。
共享单车如何做到在中国迅猛扩张？其中一个原因是，中国的人口比美国多，城市的人口密度也远高于美国。但关键因素是，与美国和欧洲不同，中国的共享单车接纳了资本主义。
在美国城市，大多数共享单车项目是由当地的非营利性机构运营。一些是公共项目，一些是公私合营项目，也有一些完全是私营的。但所有这些项目都与当地政府紧密合作，其目标也不仅是迅速实现盈利。在奉行社会主义的中国，共享单车由那些从本土科技巨头和美国风投那里获得大笔资金的私营企业运营。其结果是，共享单车市场一片繁荣，每家企业似乎都不顾一切地要主导全球市场，并进行超大规模的首次公开募股。
第二个不同是，美国的共享单车项目是以停车桩为基础的，而中国的共享单车可以在任何地方取车和停车。后者无疑给骑车者带来了便利，却给城市道路造成了一些混乱。不过，这仍是一个不同寻常的角色反转：中国的共享单车模式看重增长和颠覆性的创新，而美国的模式却倾向于稳定和控制。
美国城市应该接纳中国的共享单车模式吗？可以想象保守派和自由派对此各抒己见。地方政府不应该退出共享单车的运营吗？不应该欢迎摩拜和ofo这类企业以更快的速度和更低的成本，让共享单车惠及更多人吗？不过，还有一点是明确的，来自中国的挑战者将以低于当地的价格提供服务，冲击对单车和停车桩的现有投资。谁希望无人使用的单车堵塞公共空间或堆放在私人领地上？
信息网（theinformation.com）上的一篇睿智分析探讨了美国共享单车市场的复杂政治，指出“城市与共享单车企业之间的潜在矛盾，与利夫特和优步等网约车服务兴起所带来的矛盾如出一辙，后者冲击了大多数城市出租车行业的既有商业模式”。事实也许如此。但最终，优步和利夫特都成功地在美国大多数城市站稳了脚跟，而中国城市却将它们拒之门外。同样，中国的共享单车巨头也可能在海外无功而返。
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