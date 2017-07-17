安倍缘何对“一带一路”回心转意

德国之声电台网站7月15日发表题为《为何日本现在想加入“一带一路”了？》的文章称，在不久前的二十国集团汉堡峰会上，日本首相安倍晋三表达了日本想加入北京牵头的“一带一路”倡议的意愿。在此之前，日本政府一直持观望态度。
文章称，安倍一方面希望可以给该国企业带来更多商机；另一方面，他也意识到，日本不能被排除在这个规模日渐增长的国际项目外，丧失对该项目未来发展的一切发言权。此外，他也希望通过此举向美国特朗普政府施压，让华盛顿更多致力于交好多年的亚太盟友，而不是让北京完全掌握主动权。
文章称，此前，日本一直不愿加入“一带一路”。毕竟，东京曾向很多如今的“一带一路”倡议签署国家提供发展援助和贷款，日本担心自己此前对这些国家的援助被淡化。另外，日本对中国主导建立亚洲基础设施投资银行（亚投行）同样不满，认为亚投行侵蚀了亚洲开发银行（亚行）。亚行是日本与美国联合建立的，其作用与亚投行类似。日本宣布，不会成为亚投行的创始成员，并对英、法、德、意、澳等纷纷迅速加入亚投行感到失望。
文章称，对于“一带一路”，日本的态度则更为暧昧。东京国际基督教大学国际关系领域的专家斯蒂芬·纳吉称，该倡议在很多层面上都值得日本考量。他说：“如果日本不参加，那么日本就会失去很多基建项目，这些项目将被中国公司垄断。在投资领域，即便日本公司只得到其中的5%，对其而言仍将是一大笔钱。”他还表示，日本也认为，自己的参与可以提升该组织内部的透明度，同时拥有发言权。“如果被排除在外，日本对于决策没有发言权。”
文章称，对于东京而言，另一个重要的动机是要借此来向华盛顿发出信号：督促美国在该地区扮演更重要的角色。纳吉说：“东京向华盛顿发出信号，表示日本可以并且愿意让自己在该地区的关系更多样化，而不再仅仅是依靠美国。”他指出，华盛顿减少对该地区的影响和承诺，对于美国和大部分亚太国家都不利。
坦普尔大学日本校区当代亚洲研究所所长罗贝尔·迪雅里克也表示，对于日本而言，无论是从经济还是安全角度看，美国撤出亚洲都是一个真正的问题。“美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），让日本感觉被美国从背后捅了一刀。如今，日本开始探索其他可能。”迪雅里克还称，大部分亚太国家都希望，日本和中国保持良好关系，“因为没人希望更多的混乱局面”。“日本一直是一个贸易投资国，而‘一带一路’为日本企业提供了良好的商机。”
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