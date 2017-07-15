北美自由贸易协定重新谈判 墨西哥设底线：不得威胁出口

美媒称，墨西哥经济部长说，墨西哥当局愿意讨论在北美自由贸易协定（NAFTA）下减少美国贸易逆差的方法，只要它们不会威胁到墨西哥的出口能力。
据美国《华尔街日报》网站7月22日报道，特朗普政府在设定重新谈判NAFTA的目标时没有提到关税或其他贸易壁垒。不过高居其愿望清单之首的一个目标，是减少美国对墨西哥和加拿大的贸易逆差。这一观点遭到了批评，理由是贸易政策并不是造成贸易逆差的原因。
墨西哥经济部长伊尔德方索·瓜哈尔多在采访中表示：“我不会去争论把减少贸易逆差定义为目标是对还是错，这不是我要扮演的角色。”
他还补充说：“我们不排除重新评估北美贸易伙伴之间贸易平衡问题的可能性，只要我们提出的任何解决办法都是通过扩大贸易、而非限制贸易来解决问题的。”
他表示，墨西哥最近向外国投资开放能源行业就是一个例子。穿越美墨边境的管道正在修建中，墨西哥正在购买更多的美国天然气。抵达墨西哥的外国石油公司将需要购买进口设备和机器。
美国去年对墨西哥的货物贸易逆差为630亿美元。不过瓜哈尔多表示，在服务业部门，墨西哥有着100亿美元的逆差，这一点必须要考虑进去。
瓜哈尔多补充说，在协议中加入有关电子商务和能源行业的条款，可能有助于让美国缩小贸易逆差。参与最初谈判的墨西哥团队成员贾米·扎布卢多斯基表示，这些内容的加入（再加上更新知识产权方面的规定），可以加强美国私营部门对特朗普政府重新谈判NAFTA的支持。
报道称，经过特朗普上任之初的动荡后，随着美墨双边关系的回暖，近几个月来，对于重新谈判NAFTA会损害墨西哥出口行业的担忧有所缓解。这帮助比索对美元汇率升至14个月来的高点。
瓜哈尔多表示，今年6月一个关于墨西哥出口糖到美国的折中协议表明，双方都了解到NAFTA的复杂性和商业动态变化。
他表示：“在解决贸易冲突方面，这是特朗普政府与外国政府达成的首个协议。”这一协议的谈判帮助两国官员更好地了解对方。
瓜哈尔多说：“谈判中最重要的资本是谈判者的信誉。在糖协议的谈判过程中，我们发现了这一点。”
瓜哈尔多表示，墨西哥愿意重新评估原产地规定，后者决定了货物中必须有多少成分来自该地区内部才能享受协议中的免关税待遇。不过，为数以千计的产品修改原产地规定是一项非常具体的工作。
报道认为，谈判的时间（两国官员希望在年底前完成谈判）是一个挑战，墨西哥将在明年举行总统选举，而美国将在明年举行中期选举。
瓜哈尔多表示：“从某种程度上来说，双方的动机是一致的。”8月中旬双方将在华盛顿举行第一轮谈判。
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