研究称病人过生日最好别吹蜡烛

西媒称，美国南卡罗来纳大学的一项最新研究指出，吹蜡烛这个动作会导致蛋糕上滋生出大量细菌，进而对食用者的健康造成影响。
据西班牙《先锋报》网站8月5日报道，生日聚会上必不可少的是音乐、气球和鲜花，而吹灭生日蛋糕上的蜡烛往往是重头戏。当所有人唱起生日歌时，寿星在默默许愿后一口气把所有蜡烛吹灭，这样才算是完美的生日聚会。
然而，最应当许愿的应该是准备分食蛋糕的宾客们，而他们许的愿望则应该是寿星不要吹蜡烛。因为美国南卡罗来纳大学的一项最新研究指出，吹蜡烛这个动作会导致蛋糕上滋生出大量细菌，进而对食用者的健康造成影响。
研究人员在实验过程中准备了多个插着蜡烛的蛋糕。参与实验的志愿者模拟生日聚会上的程序，首先吃一块比萨饼，然后将其中一些蛋糕上的蜡烛吹灭，而另一些插着蜡烛的蛋糕则原封不动地放在那儿。结果显示，蜡烛被吹灭的蛋糕上的细菌比蜡烛没有被吹的蛋糕多1400%，在前者上面存活的微生物也是后者的100倍。因此吃掉这样的蛋糕会对所有分食者的健康造成影响。
带头开展此项研究的研究员保罗·道森指出：“我个人最关注的是吹蜡烛者的健康状况，如果寿星的身体在生日当天恰好不太健康，那么最好就不要吹蜡烛了。”此前早有研究显示，病毒会在人类打喷嚏、咳嗽和吹气的过程中不断传播扩散。
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