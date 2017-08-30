朝被指欲展示“偷袭能力” 试探美军事对朝底线

美媒称，朝鲜8月29日，向日本上空发射了一枚弹道导弹，在本月早些时候平壤与美国总统特朗普之间的口水战之后重新点燃了紧张关系。
据彭博新闻社网站8月29日报道，美国战略与国际问题研究中心太平洋论坛主席拉尔夫·科萨说：“他们让导弹飞过日本是因为他们觉得有必要在更远距离试射导弹。向北太平洋发射导弹会比向关岛发射导弹更加难以找到弹片和弹头。”
据日本广播协会网站8月29日报道，熟悉朝鲜局势的日本南山大学教授平岩俊司就本次朝鲜发射导弹分析认为，朝鲜或许是在试探美国对朝实施军事行动的决策底线。他说：“导弹没有飞向关岛，而是发射到了北海道附近的海域，朝方应该是在试探美国的底线，但同时又不希望过分刺激美国。”
平岩表示：“朝鲜希望和美国对话，但日本却主张‘当前我们需要的不是对话’，所以朝方本次发射可能是在警告日本。”
据分析，朝方这次没有采用发射角度较大、飞行高度较高的“高弹道”发射方式，而是使用了常规发射方式。平岩分析说：“朝方或许是希望用接近实战的方式进行发射，以便为实战部署做准备。现在，国际社会对朝鲜向关岛地区发射导弹或进行核试验保持着一定的戒备，在这样的情况下向北海道附近海域发射导弹，可能是为了展示攻其不备的偷袭能力。”
又据韩国《中央日报》网站8月29日报道，朝鲜于8月29日清晨发射了弹道导弹。据悉，该导弹飞经日本上空。朝鲜此次导弹发射距离8月26日在江原道旗杆岭一带向日本海发射弹道导弹仅过去了三天。
报道称，关于此次导弹发射，出现了多种解释。朝鲜可能是在展示本月9日宣称的与“包围射击关岛”威胁相关的实际射程，也可能是有意反对联合国安理会的高强度制裁等国际社会的施压。甚至还有观测称，朝鲜这是在对从8月21日开始、现正进行的韩美联合军演“乙支自由卫士”进行武力示威。
另据日本《读卖新闻》8月29日报道，国际原子能机构总干事天野之弥在准备提交年会的报告中称，朝鲜去年夏天之后重启宁边核反应堆，正加快为建设中的其他核反应堆制造零部件。
《读卖新闻》获得了标注日期为8月25日的上述报告，报告分析了过去一年的卫星图像，确认有反映运转的蒸汽以及被核反应堆加热的水从宁边5兆瓦石墨减速反应堆中排出。
报告称，在宁边正在建设的轻水反应堆区域内，疑似组装反应堆主要零部件的动向日趋活跃。多个迹象显示，铀浓缩设施正在运转，增建设施的施工作业也在进行中。
在朝鲜最大的铀矿山——南部的平山矿山，也确认有持续开采和提纯等的作业迹象。
综合这些情况，朝鲜不仅在补充核试验所消耗的钚，而且很可能在试图增加武器级核物质的保有量。
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