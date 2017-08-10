美国拟越战后首次派航母访越南 境外媒体：意在南海

境外媒体称，五角大楼消息称，美国国防部长马蒂斯和越南防长吴春历于华盛顿举行了会晤，并商定积极发展海军合作，包括组织美国海军航母首次访问此前军事对手的港口。
据俄罗斯卫星网8月9日报道，消息中称：“两国防长们就加深国防合作的活动达成协议，包括2018年美国航母首次访问越南。”
报道，美越两国还将扩大海军方面的信息交换和合作。美国与越南已经在一系列领域建立合作，包括海岸警卫队方面。
另据台湾中时电子报8月9日援引路透社报道，美国五角大楼宣布，拟将于明年派遣航空母舰停泊和访问越南，据信美军此举，应是继1975年越战结束后，首次有美军航母访问越南。五角大楼表示，此协议是由美国国防部长马蒂斯，与来访的越南国防部长吴春历共同达成的协议。事实上，5月份越南总理阮春福访问白宫之际，特朗普就已提出航母访越的想法，当时还一度被越南媒体大篇幅报导。
报道称，两个当年拼得你死我活的对手，如今却愈走愈近，美军航空母舰访越，除象征美越两国外交增温，恐怕也是美国有意对南海议题再次表态。
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