新加坡高官：中国发展成就惊人　国际影响力有目共睹

新加坡总理公署、外交部兼人力部政务部长陈振泉10日表示，近年来中国积极参与国际事务，其重要性和影响力有目共睹。未来随着中国国力进一步提升，中国还将在世界舞台扮演越来越重要的角色。
陈振泉在接受第11届中国新闻工作者访问团采访时表示，中国近些年的发展成就使6亿人口脱贫脱困，用“惊天地、泣鬼神”来形容也不为过。他称赞中国领导人颇具智慧，虚心好学，借鉴他国经验，使得中国后来居上，实现超越式发展。
他说，自1976年李光耀总理首次访问中国算起，新中两国交往超过40年。新加坡75%的人口是华人，新中两国在历史、文化方面有非常悠久的渊源，双方交往有天然的亲切感。新加坡国小地少，实行经济试点效果显现比较快。新加坡的发展经验以及走过的弯路，都可以给中国提供参考。
他说，这些年来新中两国互相学习、互利互惠。以新中三个政府间合作项目为例，从苏州工业园区、天津生态城到重庆战略性互联互通示范项目，双方的合作范围更加广泛、探讨的领域更加深入。中国具备的后发优势，让中国在某些领域的发展，比新加坡有过之而无不及。
谈及金砖国家领导人第九次会晤的主办地厦门市，他说，很多新加坡华人都来自福建，他们年轻时从中国来到新加坡，事业有成后也喜欢回到家乡投资，为当地的发展贡献力量。他说，他本人去厦门旅游时，发现厦门的大街小巷都非常干净，表明人们环保意识非常强。
他表示，作为时代的见证者，需要认清形势、抓住机遇，为新中发展合作尽一份力。（中华社稿）
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