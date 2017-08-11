中国重新成为 “资本净进口国”

中国企业对外投资减少趋势日益明显。中国上半年对外直接投资额为481 .9亿美元，同比减少45.8% ，再度低于外国对华直接投资额(656亿美元)。这是因为，中国政府为阻止资本外流和维护人民币值稳定采取了限制海外并购的措施。由于中国政府实行资本管制，外国对华投资也低于去年同期水平。
中国优先重视当前市场稳定而采取资本管制措施，给中国企业经营升级带来逆风。中国自1978年开始实施改革开放政策，大胆引进外资，促进了经济增长，外国对华投资额一直高于中国对外投资额。随着国内资本积累不断增加，中国政府在本世纪初提出“走出去”，积极鼓励中国企业进军海外。2016年，中国非金融类对外直接投资额激增至1701亿美元，首次超过外国对华投资额。
境内资本对外投资额高于境外资本对内投资额的国家被称作“资本净出口国”，这是一个国家经济发展成熟的标志。中国政府也对此表示肯定，认为这是由经济贸易大国向经济贸易强国迈进过程中的重大事件。到了2017年，中国再次重返“资本净进口国”的行列。
出现这一情况的原因是，中国政府实行资本管制导致对外投资急剧减少。根据中国政府出台的规定，自去年11月起，单笔超过500万美元的海外收购、海外汇款和货币兑换有义务申请事前审查。以前的审查对象为单笔5000万美元以上。中国政府还指出，房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现了一些非理性对外投资。除具备高技术的制造业外，海外并购获得政府批准的难度变大。
6月，中国银监会要求银行排查大连万达集团、海航集团等近来大举进行海外并购的五大集团的授信及风险分析。美国企业研究所和传统基金会调查结果显示，五大集团今年上半年的海外并购约占总体并购规模的60%。
可以认为，中国政府当前将继续限制海外并购。中国财政部印发的《国有企业境外投资财务管理办法》本月1日起生效，该办法要求对导致境外投资损失的责任人员进行追责，还要求建立健全境外投资绩效评价机制。据财政部介绍，并购的部分企业存在资产状况不理想和投资收益率低等问题。
中国政府实行资本行制，达到了抑制资本外流和人民币贬值的目的，但另一方面也带来了海外企业对华投资减少的副作用。今年上半年外国资本对中国投资额同比减少了0.1 %，拥有高水平技术的欧美企业对中国投资额大幅减少的情况尤为明显。出现这种情况的一个原因是，由于中国实行资本篇制，外资企业担心把在中国获得的收益寄回国内的难度变大。
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