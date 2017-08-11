中国科技巨头将云业务推向世界

英媒称，在追逐国内市场客户快速增长所提供的海外机会之际，中国的科技公司正在把它们的云业务推向世界。
据英国《金融时报》网站8月8日报道，腾讯、阿里巴巴都在2017年上半年宣布在海外大举投资云计算基础设施。
根据《金融时报》数据服务商外国直接投资市场研究公司的数据，在1月至6月期间，中国企业在数据处理、托管和相关服务上宣布了总价值达12亿美元的13个对外绿地投资项目，其中大部分是由上述企业宣布的。
这个数字比此前任何一年的数字都要高，也使中国在数据处理、托管和相关服务领域成为世界第二大投资力量。由于亚马逊、谷歌和微软扩大它们在数据中心和云服务方面的全球网络，美国则以宣布超过69亿美元投资总额的46个项目而遥遥领先。
腾讯公司公布了在全球扩展其云基础设施的强势计划。2014年，它就在香港启动了中国大陆以外的首家数据中心。腾讯开发了中国最火的即时通讯应用程序微信，在7月31日这家公司的市值为3800亿美元。
腾讯4月在硅谷开设一家数据中心，这是计划在2017年启动的5家数据中心的第一家。这些数据中心的作用是为期待走向海外的中国企业以及扩大在华和世界其他地方业务的跨国公司服务。
随后在7月，腾讯在法兰克福开设了第二家。其他几个数据中心计划开在孟买、首尔和莫斯科。
此前腾讯已经设立了3家此类海外设施（香港、新加坡和多伦多），在国内也开设了十几家。根据去年的年报，腾讯2016年云服务收入增加了2倍，占总收入的10%。
阿里巴巴宣布今年在亚洲新开四家数据中心：两家在孟买、一家在雅加达、另外一家在马来西亚的某地。由此，阿里总共有17家数据中心。阿里还把在香港的现有数据中心容量提高1倍。
根据阿里的财报，在今年3月截止的财年里，其云收入增加121%，占当年总收入的4%。美国协同研究集团首席分析师约翰·丁斯代尔说：“阿里和腾讯需要巨大的数据中心网络来运营自己的业务，它们也利用这些网络向外部客户提供云服务——就像亚马逊、微软和谷歌一样。”
他还说：“在它们努力实现这一转变的过程中，信誉和安全肯定是两个重要问题。而且这在很大程度上将取决于它们在首批几个地区的业绩和成功。”
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