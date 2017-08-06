朝鲜经济呈快速增长迹象

“用不着羞愧：我们在以自己的方式进步。”在平壤的宣传单上可以看到这样的表述。在弹道导弹和核武器方面，当然是的。但是，一个资源有限、被孤立并受制裁的国家，能有足够的资金配备这样的武器吗？以受压迫民众的生活水平为代价？然而，过去五年朝鲜民主主义人民共和国在基础设施和生活条件上获得了巨大进步。据韩国银行统计，朝鲜2016年的经济增长率达到了3.9%。
朝鲜远不像人们印象中那样陷入绝境，而是体现出了令人吃惊的活力。几个月时间里二三十层的大楼平地而起，新建的大街两旁遍布商业中心、饭店和魅力十足的公园。这座今后也开始受交通堵塞困扰的城市希望展示一种变革，而建筑热潮可能就是一个写照。平壤难道只是个巨型的“波将金村”(弄虚作假、装潢门面的代名词——本报注)？
平壤的街道夜间照明仍很差，有很多建筑在白天也显得可怜。首都以外地区的城市则是一派社会主义的平淡场景。但是，人们看到的(或者说是被看到的)东西给人的印象是，朝鲜在以不同的节奏摆脱经济萧条。在2012年金正恩实施的军事与经济能力“并行路线”指引下，朝鲜东部沿海城市已经展现出经济加速发展的景象。
这些沿海地区曾经受过饥荒的影响：很多人离开家去寻找食物，在一些停工的工厂也出现了抢劫行为。缺少能源和受国际制裁导致的孤立，令朝鲜的生产复苏一度进展缓慢。如今，经济复苏已然开始，本土生产的商品日益丰富就是例证。新的现象是：同类的消费品有很多不同品牌。这是市场竞争的先兆。
就在几年前，朝鲜工业最发达的咸兴市（人口75万)还生活在慢节奏中，曰落之后城市就陷入了黑暗。如今，尽管城市照明在精打细算地运行，停电也时有发生，但是咸兴市已经不再给人以悲惨的印象。很多现代化建筑或老楼的阳台都闪烁转多彩的霓虹灯，也可看到从商店中买来安装上的太阳能板。市中心的喷泉和绿化带让城市显得更加宜人。虽然车流还比较稀疏，但自行车道上却熙熙攘攘。尽管没有平壤的多，但电动自行车已出现在咸兴街头。
咸兴市中心的“德国人大街”，是1955年至1962年东德工程师重建在朝鲜战争中曾被美军轰炸的城市的写照。在这条街上，很难碰到平壤街头那样风度优雅的人。但是，偶尔出现的时髦路人和商品丰富的商店体现了生活水平的提高。
咸兴及邻近的兴南港，自日本殖民时期(1910年至1945年)就以化学工业闻名。兴南港曾是曰本人为了拥有核武器而建的研究场所，在战争中也曾被美国人的炸弹夷为平地。然而，如今这里的大型化肥厂全速运转，每年可以生产30万吨化肥。
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