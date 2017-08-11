特朗普对朝放狠话引国内外反弹

下属惊讶事先未作讨论
【路透社华盛顿8月9日电】两名了解问题进展实情的政府官员周三说，特朗普总统誓言如果朝鲜继续威胁美国，美国将还以“烈焰与怒火”，此言令他的对外政策及军事助感到惊讶。
一位负责朝鲜问题、要求不透露姓名的政府高官说：“特朗普总统的言论是即兴和自发的。”另一位同样要求不透露姓名的政府官员说，这是“纯粹的特朗普式言论。
两位官员都说喜欢即兴讲话的特朗普事先未就上述言论征求高级助手的意见。前一位官员说：“对于将语调升级以回应金正恩的声明，以及对于这样做可能产生的后果，都没有进行任何讨论。”
另有两名官员私下表示，总统的这种威胁并无帮助，还可能引起朝鲜领导人作出并不愿见到的回应。美国官员和分析家提出警告，建议不要与平壤陷入对骂的口水仗，这种威胁言辞还存在疏远曰韩等盟国的风险，并且可能把中国和俄罗斯变成对手。而这些都是华盛顿希望能帮助向朝鲜施压的国家。
【德新社首尔8月9曰电】虽然朝鲜宣称要对关岛发起先发制人的攻击，白宫也发表了强硬言论，但是美国国务卿蒂勒森周三说，与朝鲜开战的威胁“并不紧迫”。
蒂勒森在飞往关岛的途中对记者说：“我所看到的和我所知道的一切都表明，局势在过去24小时里没有发生巨大变化。”他说，特朗普令人震惊的言辞是在“用金正恩能够理解的语言向朝鲜发出强烈的信息”。他说：“我认为美国人晚上应该会睡得很好，他们不会因为这些言论产生顾虑。”
议员批评恫吓言辞荒唐
【奥地利《标准报》网站8月9曰报道】自从特朗普宣布将用“烈焰与怒火”对付朝鲜以来，共和党和民主党人士都警告说，他的这一言论使自己失去在多种选项中进行选择的可能性。
共和党参议员约翰•麦凯恩是非常重视展示美国实力的政治家，但在朝核争端中他明显疏远特朗普。麦凯恩对亚利桑那州一家电视台说，他讨厌总统的讲话。他说，如果特朗普记住奥多•罗斯福“温言在口，大棒在手”的建议就好了。
民主党参议员黛安娜•范斯坦说，那些“夸张的评论”无助于解决问题。她说，孤立朝鲜的尝试失败了，因此美国必须迅速谋求高层面上和平壤对话。众议院外交委员会的民主党人埃利奥特•恩格尔说，特朗普通过划出一条“荒唐的”红线而损害了美国的可信度。他说，朝鲜的核武库当然意味着真正的威胁，但如果总统向人们暗示他将考虑使用核武器去回应一个独裁者的“卑鄙言论”，他就失去了平衡。
来自受到朝鲜潜在威胁的夏威夷州的参议员布赖恩•沙茨抱怨政府圈内缺少专业人士。“我们需要能够控制这个进程的专业人士，”他在推特上写道，“我们从中东战争中认识到，在糟糕的局势中糟糕的决策只会让一切变得更糟糕。”
【美国《防务新闻》周刊网站8月10曰报道】美国参议院军事委员会主席麦凯恩8日表示，美国总统特朗普必须进一步注意自己的言论，此前特朗普在不断升级的核僵局中威胁朝鲜。
麦凯恩在脸书网站上说：“这是一个艰难的挑战，我希望总统小心自己使用的语言。我不确定总统本人是否意识到了这一点，作为世界上最有权力的人，他的言论会在全球范围内引起反响。”
麦凯恩还告诫待朗普在发布推文之前要参考顾问的意见。他说：“发布推文之前，他最好能向那些非常有经验、有才华的国家安全(团队)咨询。”麦凯恩此前在接受媒体采访时说：“我所见过的伟大领袖，除非已准备好行动，否则不会恫吓威胁。而我不确定特朗普总统是否准备要动手。”
盟国担忧对骂加剧危机
【德国新闻电视频道网站8月9曰报道】德国外长加布里尔明确批评了美国总统特朗普对朝鲜的严厉威胁，并警告可能会发生核战争。他说，这样的言论令人担心“我们就像在第一次世界大战中那样梦游般进入一场战争，而且现在爆发的可能是一场核战争”。
特朗普周二说，如果朝鲜继续威胁美国，就会面临“烈焰与怒火”。加布里尔说，这样的言论让很多人震惊。这种方式的言论、这样的口号、这样的攻击性话语出自一位民选总统之口，可以说他完全是用我们迄今为止在朝鲜领导人那里看到的方式进行回应”，加布里尔说，不应该“用同样攻击性的言辞”去回应朝鲜的威胁并让紧张局势继续升级。
加布里尔指出，美国防长马蒂斯曾说和朝鲜爆发战争将造成二战以来最严重的伤亡。“因此我们必须严重关切该地区的安全，”加布里尔说，“我只能希望那些用冷静头脑而非用我们昨天看到的那种感情和攻击性去处理困难问题的人在华盛顿说了算。”
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