欧盟欲限制脱欧后英国人居住权

英国脱欧事务大臣戴维•戴维斯周三在一封信中说，欧盟建议居住在欧盟的英国人只能待在英国脱欧时他们所居住的国家。
居住在欧盟的英国公民以及居住在英国的欧盟公民，他们未来的权益是欧盟希望在脱欧谈判第一阶段解决的问题。只有解决了这个问题，才能进一步就未来的贸易关系举行会谈。在一封向英国上院某委员会介绍脱欧谈判最新情况的信件中，戴维斯说，欧盟仅提出了给予英国人有限居住权的提议。
他说：“他们的提议仅保证我们脱欧时居住在欧盟成员国的英国公民继续居留的权利。它并不保证居留者在欧盟内部继续迁徙的权利，比如前往邻近的成员国工作或学习。”戴维斯说：“我们质疑这是否符合互惠原则，因此也怀疑欧盟委员会保护目前根据欧盟法律所享有权利的意愿。这是未来将要适时讨论的问题。”
欧盟委员会说，脱欧谈判首先应解决英国脱欧引起的不确定性。一名女发言人说：“这包括金融结算以及围绕在英欧盟公民和在欧英国公民的权利的不确定性。”她说：“应当在连续、互惠和不歧视的原则上达成协议。”她补充说，英国启动脱欧条款“并不改变自由迁徙的权利”。
她还说:“它也不应影响根据欧盟法律作出生活选择的公民的权利。”在上月完成首轮会谈之后，欧盟英国脱欧事务首席谈判代表米歇尔•巴尼耶说，双方在英国脱欧后如何保护侨民的权利问题上存在“根本分歧”。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost