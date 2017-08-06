4万印军向中印边境集结：与中国最近距离仅500米

据印度The Quint网站当地时间8月9日报道，驻苏克纳(Sukna)的印军第33军大批部队已经或正在向中印边境锡金段集结。
报道援引印军消息人士的话称，印军常驻苏克纳的第33军下属的3个师早在20-25天前就已经开始这次向中印边境部署的行动，部队最重要的部分已经进入指定“行动区域”。
报道称，印军已部署在印度北部和东部距中印边境锡金段500米至20公里的范围内，一些部门收到了4天部署到位的书面通知，而其他部门则收到短至6小时的行动通知。
报道还称，印军的一个军由三个师组成，包括作战人员和非作战人员在内，士兵总数一般为3至4万人。而第33军下属的第17山地师此前就已驻扎在锡金首府甘托克。
报道称，印军部署行动开始于几天前，但官方部署信息8月7日才传至印军中层军官。消息人士称，目前有六成部队已在锡金段部署到位，但这次行动“更多是在摆架势”。
印度军方下令中印边界对峙点印度一侧附近村庄搬离
央广军事报道称，印度军方向靠近洞朗地区印度一侧的一个村庄下发了要求村民尽快搬离并腾空房屋的命令。该村距离中印边界对峙点仅35公里，全村约有100名村民，目前还不清楚腾空村庄是为安置上千名前往对峙地区的增兵，还是为避免村民在可能的冲突中伤亡。
印称将配备“致命武器”
当地时间8月10日，印媒称，为了“对抗”中国和巴基斯坦，印度将投入300亿卢比（约31.1亿人民币）来为苏-30MKI战斗机配备“致命武器”，增强其火力，该项资金将由莫迪政府提供。
据《今日印度》报道，这架飞机将配备新的侦查吊舱，这将有助于侦测远处深山中的“敌人”。它还可以识别“敌人”在隐蔽地形里建造的掩体，分析“敌方”战备物资的所在，进一步定位“敌人”的疑似藏身地并消除目标。
印媒宣称，这种侦查吊舱在印巴卡吉尔战争期间还没有使用，现在有了它，“印度空军可以轻易地摧毁巴基斯坦军队”，以及任何以天然洞穴为掩体的“恐怖分子”。
据此前报道，苏-30MKI是印度空军装备的主力战斗机，它能携带几乎所有的俄制空空导弹和空地导弹，也可以承担小编队作战的指挥任务，但屡屡爆出事故。2012年坠毁6架，2013年坠毁6架，2014年坠毁8架，2015年坠毁至少2架。2015年，时任印度国防部长帕里卡尔表示，印度空军的第一主力战机——苏-30MKI多用途战斗机群饱受“经常性的引擎空中熄火和发动机故障”困扰，其实际运用水平非常之差，目前只有一半的苏-30MKI战斗机处于可用状态。
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