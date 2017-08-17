新加坡公开投标12幅农业用途的土地

据报道，本周四（8月17日）位于林厝港的12幅农业用途的土地被进行了第一次公开投标，有意思的是，这次竞标的重点在于概念而不是价格，由新加坡农粮兽医局（AVA）主办。
这将意味着农民不需要进行激烈的价格战来守卫他们的土地。
相反，他们的竞标资格将通过生产能力、业绩记录、相关经验以及是否能够利用创新来改善和维持生产，保持企业的可行性等各方面因素的考量来进行判断。
新加坡农粮局表示，土地面积约在2万平方米左右，价格从每平方米13.62新元到每平方米14.92新元不等。价格是由新加坡税收局办公室首席估价师确定的。
这12幅土地是林厝港和双溪登加推出的36个农田的一部分，租期为20年。
未来几年也将会用这种投标方式放出另外三种类型的农田，包括鹌鹑蛋、食用鱼以及豆芽。
新加坡农粮局也表示，一般农业食品农场如青蛙和山羊养殖地将同时采用概念和价格的方式进行竞标，但也会将概念作为优先考虑的标准选出入围候选人，然后最高出价的候选人才能获胜。
距离最后一次土地投标已经是20年前了，不知此次投标谁能获胜。
有关土地招标细节和条件的投标包将在裕廊东Jem的新加坡农粮局服务中心出售。招标将于10月26日中午截止。
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