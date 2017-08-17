BBC为中国青少年戒网瘾支招：家长需建立孩子自信心

英媒称，“健康发展、快乐成长、拯救家庭”是中国济南某戒网瘾学校的办学宗旨。但相继有沉迷于网络的中国少年因参与类似的“戒网瘾”项目而出现伤亡。这不禁让人想问，戒网瘾学校究竟是“拯救”家庭还是“毁灭”家庭？家长和老师如何帮助沉迷于游戏的青少年？
据英国广播公司网站8月16日报道，就在不久前，安徽一名沉迷网络的18岁少年李傲，在当地一所封闭式戒网瘾学校中受重伤，被送入医院后抢救无效身亡；仅仅只是几天前，西安16岁的少年小魏，在另一所号称能帮助青少年戒网瘾的学校里坠楼身亡，这两名少年都被父母花大价钱送进了所谓的戒网瘾学校。李傲所在的学校虽然号称“绝不会体罚，用心理疏导、体能训练等方式帮男孩戒网瘾”，但法医检验发现，李傲受了20多处外伤和一些内伤。一些戒网瘾中心不允许学生与父母见面，小魏似乎在死前给父母留下了遗书，说：“真的很想你们，我知道我这样你们会伤心，会哭，但我真的受不了这个世界了。”
然而，这还只是冰山一角。2014年，郑州搏强学校体罚19岁女生致死；2009年广西少年邓森山在“南宁起航拯救训练营”被殴打致死。
2016年《中国青少年网瘾报告》显示，中国青少年网瘾人数达到2400万人，很多训练营，戒网瘾中心还在继续开张。一位名为雷斯林的自由撰稿人采访了三位从网瘾中心出来的少年后发现，在网瘾中心，用来治疗青少年的“利器”其实是电击。一些网瘾中心要求孩子不许睡懒觉、顶嘴、闹脾气，还必须要洗碗。否则，网瘾中心的老师会用电击，造成孩子电休克。2014年后，一些中心把电击改称了电针灸，电脉冲。
报道称，这些戒网瘾中心的电击，不止伤害青少年的身体，也摧残心灵。被电击过的青少年说，他们恐惧、反感，甚至是恨。此外，体罚更是常态，甚至“一人犯错，全班受罚”，很多同学都会互相憎恨。在这种情况下，难免有学生坚持不住，无法完成长达几个月的封闭训练。
想要帮助这些孩子就要先理解，为什么有这么多人沉迷网络游戏？
报道称，如果玩游戏是为了缓解压力、获得尊重、与人社交，并实现自我，那么由此反推，在现实生活中，也许家长和老师可以从这些方面来帮助沉迷于游戏的青少年。
专家建议，应该帮助孩子控制游戏时间。英国心理学家马克·格里夫表示，要首先尝试理解孩子，如果孩子玩游戏是因为自尊心受挫，那么父母应该着手提高孩子的自信心。
网名“诺曦妈妈”的华东师范大学教育学硕士说，父母要懂得尊重孩子，反省一下自己平时是不是给孩子太多的负面评论了，导致孩子的自尊心受挫。此外，父母要还要多陪伴孩子，带孩子多出去交朋友。
格里夫补充道，如果孩子是因为想要得到奖励而玩游戏，那么父母则可以在现实生活中给他们一些类似的奖励。
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