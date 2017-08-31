中国大陆企业重金争抢人才不手软 华为高薪惊呆日本人

台媒称，随着大陆经济崛起，大陆部分工薪阶层的薪资水准已赶超日本。据人事咨询企业美国美世调查125个国家发现，在中国大陆和新加坡，部门经理级的工资年均达到2300万日元到2400万日元（约合人民币140万元到146万元），而日本还不到2000万日元，且职位越高，差距越大。
据台湾中时电子报8月30日报道，之所以如此，很大原因归诸于全世界都在高薪揽才，特别像是中国大陆及新加坡等正积极发展，且不吝砸大钱抢人才。
报道称，在大陆，员工很容易为了追求高薪跳槽，企业为了留住人才，试图透过提高工资挽留现象不在少数。大陆社会对跳槽持宽容态度，尤其是民营企业奉行实力至上。因此，发展较好的大陆企业高薪挖角人才，在大陆劳动市场相当普遍，工资水准的差距已成为日本企业争夺人才的阻碍。
一位从日本大型电子企业跳槽到上海一家半导体的企业人士表示，“如果日本人跳槽到海外，年工资达到2000万到3000万日元的情况很多，有时甚至增至3倍”。
另据台湾中视电子报8月30日报道，随着毕业季到来，日前华为宣布将在今年内于日本千叶县设立技术研究实验室，进一步拓展其全球版图，在日本大肆招兵买马。让日本人吓呆的是，华为开出十分优厚的薪水，应届本科毕业生月薪40万日元（约合人民币2.3万），几乎是索尼、夏普的2倍。
报道称，大陆这几年工资直涨，身为大陆民企500大之首的华为，在大陆境内的工资高一直广为人知，如今在日本分公司给出的待遇也一样优厚，甚至连日本老牌科技公司都自叹不如，显示大陆企业争抢人才不手软。
根据日本政府机构的统计，日企给本科生和研究生的平均起薪分别是20万日元和23万日元。由此看来，日本薪酬整体偏低，华为给出的价码几乎是日企的两倍，难怪网友表示惊讶。
这次华为准备在日本分部招聘6到10名工程师，本科生月薪40.1万日元（约合人民币2.4万元），硕士月薪43万日元（约合人民币2.6万元），包含奖金在内最低年薪可达560万日元（约合人民币33.6万元）。此外还提供完善的劳动保障、带薪休假等福利。
但像索尼、夏普这些毕业生抢着去的日本名企，月薪也不过21到25万日元，华为足足比它们多出一倍。此外，肯给出大手笔的大陆企业不只华为一家，百度、阿里巴巴及腾讯也同样待遇优渥。
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