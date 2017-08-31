国际“铀银行”哈萨克斯坦开张 助力阻止核扩散

美媒称，一家得到国际社会支持的核反应堆燃料库于29日投入使用，令军控支持者欢欣鼓舞。这一项目的支持者认为，此举有助于劝说对核电感兴趣的国家不要发展核武器能力。
据美国《华盛顿邮报》网站8月29日报道，国际原子能机构旗下的低丰度浓缩铀银行于29日在哈萨克斯坦对外开放，此举正是国际社会多年来应对核扩散风险的一项最终成果。
报道称，浓缩铀技术可以为核电站提供燃料，但同时也能用来制造核弹。换句话讲，如果每个国家都建造自己的核燃料生产设施，核扩散风险就会增加。
国际原子能机构将独立运作这家“银行”，不受任何国家干扰。银行将采购和储存低丰度浓缩铀，这种铀燃料可用于民用反应堆，但不属于核武器原料。
报道称，这座铀仓库同样是美俄紧张关系中的罕见亮点。俄罗斯是全球核电产业重要的铀供应商，拥有自己的铀仓库，对于组建独立运作的铀银行，俄方最初反应冷淡，毕竟这样的银行被视为俄罗斯铀仓库的竞争对手，但俄罗斯最终同意支持铀银行项目。
俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫出席了29日的揭幕典礼，盛赞铀银行项目“不仅是国际核不扩散努力的重要内容，而且对于促使更多国家妥善利用核能具有重要意义”。
里亚布科夫说：“从某种程度来讲，这是美俄两国在此类问题上长期合作的一个直接结果。”
美国对铀银行的支持措施包括近5000万美元联邦财政支持。这是乔治·W·布什执政时期的承诺，布什政府与后来的奥巴马政府一样积极支持铀银行设想。特朗普政府批准了美国援助方案，但没有派遣高级别代表团参加在哈萨克斯坦的揭幕仪式。
报道称，铀银行将最终存储90吨低丰度浓缩铀，足以满足一座大城市三年的发电需求。低丰度浓缩铀将通过一家民间供应商从市场上采购，然后存入位于哈萨克斯坦的铀仓库，需要时可以调用。申请“提取”铀料的国家将必须按照市场价格付费。
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