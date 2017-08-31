肯尼亚实施最严禁塑令 制售或使用都可能坐牢

西媒称，肯尼亚首都内罗毕人口稠密，据不同数据来源估算，人口在350万到600万之间。多数人住在贫民区，这里卫生条件堪忧，垃圾堆积如山，其中塑料袋成为垃圾的主要来源。
据西班牙《世界报》网站8月29日报道，这种情况并非内罗毕独有，在肯尼亚全国乃至邻国都存在类似问题。游客在沙滩上摄影时必须小心取景，因为经常会有大煞风景的垃圾堆入镜。肯尼亚的海滩向来以碧海白沙闻名于世，近年来在这幅美景中却多了垃圾这个不和谐元素。
由于意识到塑料袋等不可降解垃圾正在给环境造成致命伤害，肯尼亚政府经过考虑决定从8月28日开始对塑料袋采取零容忍措施。
卢旺达、毛里塔尼亚、埃塞俄比亚和乌干达此前已开始禁止或限制使用塑料袋，如今肯尼亚也加入这支环保队伍。然而，这对于习惯于大量消耗塑料袋的肯尼亚人而言谈何容易。在很多超市和流动摊点，塑料袋都是免费提供的。据统计，肯尼亚全国一个月就能消耗上千万个塑料袋。
这并不是肯尼亚政府第一次尝试推行类似法规。最近10年来，政府曾经做过3次尝试，但都成果寥寥。经历多次失败后，政府痛下决心要把治理工作进行到底。
根据规定，任何人如果制造、销售或使用塑料袋，都将被处以最高3.8万美元的罚款，甚至面临长达4年的牢狱之灾。政府还表示，将要求乘坐飞机抵达肯尼亚的游客将塑料袋留在机场，同时还指出，过渡期内警察会没收塑料袋，但暂时不会逮捕违规者。
虽然有声音指出在肯尼亚这样一个大多数人月薪不足80美元的国家，实施如此高额处罚似乎欠妥，但政府此举表明了其治理污染的坚定决心。
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