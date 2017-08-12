媒体：商家不收现金让人头疼，拒收现金恐违法！

据中国媒体报道，随着无现金社会的发展越来越成熟，大街小巷的商铺，大到商场、酒店，小到早点摊、菜市场，基本上都能够使用手机支付来完成结账的动作。但是，在商家和消费者都尝到了“无现金支付”的甜头之后，有些消费者却遇到了有点“奇葩”的状况——有些商家居然不收现金了！以前，是消费者到处问可以XX支付吗？现在，居然不让人用现金，这是不是侵犯了消费者的权益呢？
据媒体援引一位专业人士的观点称，根据中华人民共和国人民币管理条例，商家拒收人民币现金属于违法行为。该人士还表示，在任何一个场景里，如果只有一种支付形式存在，一定是国家主权货币——人民币。专注第三方理财宜盛宝小编也发现，中国人民银行法第十六条规定：“中华人民共和国的法定货币是人民币。以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。”人民币管理条例第二条中明确，“本条例所称人民币，是指中国人民银行依法发行的货币，包括纸币和硬币”。如果死抠这一条规定，那么拒收现金还真的有违法之嫌。
事实上，拒收现金是否犯法这一问题在国际上也曾经产生过很多的讨论，多个国家已经就此问题进行过公开阐述。
就美国而言，美联储官方网页上显示，美国政府在收税、公共服务、偿债方面，不可以拒收现钞。(原文：United States coins and currency (including Federal reserve notes and circulation notes of Federal reserve banks and national banks) are legal tender for all debts, public changes, taxes, and dues.)但是，联邦层面的法律并没有要求私营企业必须接受这一支付手段。(原文：however, no Federal statute mandating that a private business, a person, or an organization must accept currency or coins as payment for goods or services.)
英格兰央行与美联储的说法相类似，其规定，以何种方式进行支付，应当由顾客和商户协商决定。(原文：Whether you pay with banknotes, coins, debit cards or anything else as payment is a decision between you and the other person involved in the transaction.)
欧央行虽然没有以立法的形式对收取现钞进行强制规定，但其也在文件中以建议的方式提出，商户没有正当理由不能拒收现金，正当理由包括商户没有足够的现钞用于找零。(原文：payments in cash should be the accepted rule. This should only be refused because of the 'good faith' principle - for example, if the retailer does not have enough change)
那么，如果商家只接受移动支付，却拒收现金，是不是违法的呢？
此前有声音认为，手机支付本质上属于电子货币的一种形式，消费者仍然是在支付人民币，“拒收现金”似不能一概视为违法。从道理上讲，“不得拒收人民币”是指不得拒绝以人民币作为支付货币。而用人民币支付，除了现金支付，还有刷卡支付、移动支付等，这些只是支付方式不同，但使用的都是钱，都是人民币这一法定货币。拒绝现金”只是拒绝一种支付方式，不等于“拒绝人民币”。
但是，一位金融行业律师表示，按照人民币管理条例，人民币是国家法定货币，拒收实际上是挑战了法定货币的地位。无现金、智能货币，实际上都是法定货币的一个补充，不能替代法定货币，也不能减少它的应用场景。人民币就是指实物货币，不包括智能的、或者在账面流动的钱。而且有专家表示，商家在有条件接受纸币的条件下不接受纸币，要求通过移动支付的方式，就违反了人民币管理条例。
拒收现金违不违法体现出了一个问题，那就是我们国家关于这块的法律不完善。《中华人民共和国人民币管理条例》是2000年制定的，现在过去17年了，宜盛宝小编认为可能有些规定不是很适用现在的情况。不管怎样，该条例应该与时俱进尽快更新，给大家一个可以参考的说法。不然公说公有理，婆说婆有理，到头来谁的权利都维护不了，市场可能还会一团乱。
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