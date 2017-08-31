程序员全部身家押宝比特币逆袭成富翁 赚130倍

或许很多人都没有想到，现在的比特币价值能如此逆天。
据美国《商业内幕》网站（Business Insider）报道称，一位名叫Alexander Bottema的瑞典程序员，在2013年的时候选择把自己的所有身家，押宝在比特币上，那时候这种行为简直让人觉得疯狂。
幸运的是，Alexander Bottema这个投资并没有中途放弃，当时他入手时的价格只有30美元，而现在比特币的价值已经升至4000美元以上，他已经赚了逾130倍。
Bottema不愿透露他最初的投资金额，但很明显他对这笔投资深感满意，毕竟从2013年投入到现在，一直都放在那不动。
他在接受《商业内幕》电话采访时称：“我还不是亿万富翁（按瑞典克朗计算）。但自从2013年我出售所有股票并动用全部存款购买比特币以来，我的资产已经增长了超过100倍。”
据悉，Bottema在美国一家数据分析公司工作至今。大约7年前，Bottema首次接触到比特币。最初，他对这种新型数字货币并不感兴趣，但后来经过研究消除了自己的怀疑，并认为这是一种革命性的创新，并且为此押上了全部身家。
对于比特币暴跌的可能性，Bottema表示并不担心：“我知道这个系统如何工作，我知道我投资的是什么。当然，这种货币会下跌，但一段时间后总是会反弹。比特币的未来看起来是光明的。”
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