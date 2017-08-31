中国增加东海南海无人机部署

美国智库“2049计划研究所”昨天发表的一份报告提供了中国在东海和南海争议水域的无人机使用情况指南。
报告称，得益于中国对无人机行业的大规模投资和有时候是非法获得的国外无人机技术，中国目前正在见证“无人机快速发展”。据美国国防部预测，到2023年，中国生产的无人机总价值将超过100亿美元。
中国正曰益在那些它声称拥有主权的海域增加无人机部署。人们在东海和南海都发现过中国的无人机。现在中国的无人机在争议海域出现的频率极高，普通海民有必要了解无人机相关知识。报告说：“对无人机的讨论和知识普及已不再是理论家和高级官员们的专利。”
对无人机的识別尤为重要，因为目前仍然缺乏对无人机管理的国际准则，即使是在争议海域也是如此。无人机在争议海域已经成为一个政治问题。报告称，已知中国人民解放军空军目前正在使用的无人机有4种型号：S-100、ASN-209、BZK-005、GJ-1。其中有3个型号是中国生产的，S-100是奥地利的席贝尔公司生产的。
这些无人机扮演了多种角色。据了解，虽然ASN-209无人机目前仅在东海活动，但其他3种型号的无人机在南海和东海都有部署。这些无人机的有效飞行距离存在差异，S-100只覆盖极小范围，但GJ-1北可抵达日本，南可抵达马来西亚。
中国投射力量时面对的一个局限是，中国海军唯一的航母尚不能起降无人机。主要用于侦察活动的BZK-005只能从陆地起降。像S-100这样的小型无人机是垂直起降的，所以没有这一问题。另外，无人机还可以从争议海域中由中国控制的人工岛起飞。
虽然标准的空中无人机是中国在争议海域部署的无人机主力，但其他种类的无人机也是区域战略考虑的一个重要组成部分。上个月，中国部署了一批水下无人机，表面上是进行科学研究，但据美国《新闻周刊》说，这是一个可能使美国海军“水下毙命”行动。至少有一份报告表明，中国人民解放军正在考虑发展无人机集群技术。
中国还在向其他国家出口军用无人机。3月有报道说，中国航天科技集团公司将在沙特阿拉伯修建新厂，为沙特阿拉伯空军生产无人机。
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