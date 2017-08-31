美国视印度为遏中国“大棋子”

印度和中国——两个金砖国家成员国——在2017年夏走到了军事对抗的边缘。这两个邻国的武装力量在洞朗高原进入战备状态。持续了两个多月的边界对峙发生在印度改变对华外交方针后。印度总理纳伦德拉·莫迪被美国总统唐纳德•特朗普的承诺所吸引，加入了华盛顿悄然打造的反华大联盟。
在猛烈的反华运动后当选美国总统的特朗普没能与北京构建互利关系。结果两个大国的冲突影响了印中关系。5月，莫迪意外地拒绝访问北京，旨在打造“新丝绸之路”大运输网的高峰论坛在印度缺席的情况下举行，印度示威性地选择了替代的基础设施顶目。新德里愈发倒向美国一方。
6月25日，莫迪抵达华盛顿，进行了后来被认为十分成功的会谈。双方商定，印度将采购美国的武器装备。此后，美国将巴基斯坦的武装组织列入恐怖主义组织名单。由于巴基斯坦是中国的亲近盟友，一切事件就合理地联系到一起。印度人和美国人在对抗中国和巴基斯坦这一问题上达成了相互谅解。
与此同时，北京和新德里在洞朗高原处于战争边缘。印度当局称，中国试图拓宽争议地区的道路是蓄意破坏不丹的领土完整，并向争议领土派出军队。中国则以同样的行动回应。两个多月里双方一直在彼此的视线之中。争端在夏天即将结束时告终。但脆弱的和解没有任何正式文件作为保障，随时可能被新冲突取代。
印中冲突向华盛顿表明，中国的大部分边界被不友好的国家包围。除印度和不丹外，中国的潜在敌人还有越南、菲律宾、蒙古国和日本。在支持(没有中国参与的)地区安全体系项目的同时，华盛顿不忘拉起自己的反华警戒线。
在俄美双边关系出现危机前，美国企图让俄罗斯扮演中国北方敌人的角色，对中国进行孤立，对其切断西伯利亚的资源。美国国际关系问题专家爱德华•勒特韦克认为，没有克里姆林宫，遏华计划就不可能奏效，因为莫斯科在与中国接壤的中亚国家拥有极重要的影响力。特朗普的前首席战略顾问斯蒂芬•班农在竞选期间提出让莫斯科加入非正式的反华联盟，但在遭遇华盛顿统治集团的阻力后被迫放弃了这个想法。对美国而言，这意味着必须更加仔细地了解其他方案。
在了解到俄罗斯和西方几乎不可能靠拢后，印度成为华盛顿的关键方向。印军在1962年有过与中国交战的经验，而拥有相当的人口潜力和共同边界的两国或再度卷入武装冲突。有消息称，美国统治集团正在积极讨论这一可能性。美国政论家弗里德里克•恩达尔援引特朗普政府一位匿名消息人士的话说：“永远不会有美中战争，但是会发生中印战争。”
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