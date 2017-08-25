Whole Foods：周一起我就是亚马逊的了，亚马逊：第一步先把你降价

前脚亚马逊137亿美元收购Whole Foods的交易，刚获FTC（美国联邦贸易委员会）批准，后脚亚马逊宣布，周一即将完成收购。
据CNBC等多家媒体报道，亚马逊周四公布的此消息，并表示随着两家业务逐步整合，将首先降低Whole Foods里部分畅销主食售价。“决心让健康、有机食品，人人都负担得起。”亚马逊全球消费者CEO Jeff Wilke说道。
但线上线下的交融远不止于此。Prime会员体系也会与Whole Foods生态系统整合。最终，Prime会员将享有特殊店内折扣价及其他福利。
整合需要多长时间，亚马逊并未透露，但提到首先得将Amazon Prime整合进Whole Foods实体销售网络。完成后，即可享用优惠，巨头构想的未来版图里，Prime会员体系将为Whole Foods建构客户奖励计划（customer-rewards program）。
这笔交易让亚马逊囊获超460家Whole Foods实体门店。很快，亚马逊将挑选多家放置Amazon Lockers（亚马逊储物柜），之后消费者能在Amazon.com选购商品，送至当地的Whole Foods；或者到这家食品杂货店，退货返回亚马逊。
同时，Whole Foods自有品牌，如365 Everyday Value等，将可通过亚马逊的Amazon.com，AmazonFresh，Prime Pantry和Prime Now购买。
双方表示，预计2017年下半年能完成合并。
亚马逊周四宣布交易进展后，可谓激起千层浪。沃尔玛、Target等多家杂货巨头股价应声下跌，Kroger，Costco，Sprouts Farmers、Supervalu股票均跌至日低。
据CNBC报道，有些许食品杂货行业知名商家已经在调整扩展计划。比如，Kroger表示，2017年计划将开业门店数由100家缩减至55家，并准备把更多资金押注在数字化而非实体零售方面。
除收购交易外，亚马逊率先采取的降价策略，恐怕对后续行业影响更深远。像Whole Foods多遭人诟病的就是“贵”，本月早些时候，Morgan Stanley调查发现该店价格较去年同期比有回落，但还是比区域超市高约15%。尤其，随着有机食品风潮兴起，沃尔玛、Costco等诸多主流玩家入局后，越来越多消费者从Whole Foods流失，后者业绩连跌不止。
搞促销降价、进驻低收入社区、推自有低价品牌365 Everyday Value、甚至多年来首次用电视宣传降价广告，Whole Foods都尝试了，但似乎成效甚微，反而落得左右为难，既模糊原有高端品牌定位，比价格还是无法与沃尔玛那些竞争对手相抗衡，反倒把曾经的顾客推得更远。
亚马逊助力，或将挽Whole Foods于颓势，至少不再让价格成为后者前路的绊脚石。同时，以线上强大的销售力，为Whole Foods线上拓展边界“保驾护航”。
但有杂货商和分析师告知华尔街日报，亚马逊的举措可能引发业内价格战。“杂货行业将发生变化，竞争对手需要考虑，这对他们来说意味着什么，并做出相应调整。”GlobalData零售董事总经理Neil Saunders对CNBC说。
（作者：夜叶 出处：http://36kr.com/p/5089807.html）
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