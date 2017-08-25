特斯拉计划9月发布电动卡车 续航最高接近500公里

北京时间8月25日早间消息，据路透社报道，特斯拉计划下月推出一款大型电动卡车，其续航里程能达到200到300英里（约合322到483公里）。这表明，特斯拉正在瞄准地区性货运，进军商业货运市场。
特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）承诺，将于下月发布特斯拉Semi卡车的原型车，在当前豪华轿车的基础上进一步拓展业务线。马斯克描绘了卡车货运行业的前景：用电池驱动的重型卡车可以匹敌传统柴油卡车。传统柴油卡车加满油之后可以行驶1000英里。
迈阿密卡车货运服务Ryder Systems Inc高管斯科特·佩里（Scott Perry）表示，特斯拉的电动卡车可以承担“长途货运”中的低端部分。佩里今年早些时候与特斯拉高管会面，讨论了特斯拉加州Fremont汽车工厂的技术。
佩里表示，特斯拉的工作专注于被称作“day cab”的电动卡车。这种卡车没有配备卧铺，一次充电可以行驶200到300英里。
作为Ryder的首席技术官和首席采购官，佩里表示：“我并不排除，他们可能关注更长的运输距离，但我认为这是个不错的起点。”
特斯拉在一封电子邮件中回应称：“特斯拉的政策拒绝对传闻置评，无论传闻是否属实。这样做会显得非常愚蠢。”
随着卡车的发展，特斯拉的计划也有可能改变，并与电池研究人员对现有技术的看法保持一致。特斯拉尚未公布，这些电动卡车可以行驶多远，成本如何，以及运载能力如何。不过马斯克表示，特斯拉已经与卡车采购人员私下会面，讨论他们的需求。
本月早些时候，路透社报道称，特斯拉正在为大型卡车开发自动驾驶功能。
马斯克此前表示，希望在几年内能实现特斯拉Semi的大规模量产。这将给特斯拉打开一个全新的市场。（新浪科技）
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