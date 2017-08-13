清华大学教授吐槽无现金支付：这是歧视我们老年人

“无现金”支付推广正热，监管部门泼来了一盆冷水。
监管对无现金交易政策趋紧
据媒体报道，中国央行总行虽并未对各分支行下发“要求纠正和引导蚂蚁金服无现金活动”这样的书面通知，但央行武汉分行近期确实与蚂蚁金服进行沟通，并提出在宣传活动中删除“无现金”字眼，商户不得拒收人民币现金。
中新经纬了解到，早在7月底就有市场消息传出央行对“无现金交易”政策趋紧。
央行官网显示，央行天津分行近期向市民普及现金使用知识，对于媒体和公众关注的现金使用过程中的一些问题，人民银行天津分行做出解读回应。
其中第一项就指出，市民购物消费碰到拒收人民币怎么办？《中华人民共和国人民币管理条例》第三条规定，中华人民共和国的法定货币是人民币。以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。
值得一提的是，天津是第一个加入“无现金社会”的北方城市。
6月28日，天津市和蚂蚁金服签署合作协议，宣布共同推进天津无现金城市建设。预计今年内，将逐步实现交通、医疗、教育、社保等领域的无现金化。同时，天津12家机构和企业宣布加入“无现金联盟”。
移动支付是趋势，但并不代表要取消使用现金
“如果商家都不收现金，这种情况下，不是对我像我这样的老年人的歧视吗？”北京师范大学国际金融所所长贺力平在接受中新经纬采访时直言。
清华大学国家金融研究院副院长朱宁向中新经纬指出，即使到以后移动支付非常发达了，但这种取消现金的做法，其实还不是特别的科学和严谨。“我支持大量使用移动支付，但不是特别同意‘无现金社会’的提法，移动支付应该是主流的趋势，但并不代表我们要取消或者杜绝使用现金。”朱宁称。
“在推广互联网支付、滴滴、共享单车等工具的同时，必须得意识到还是有很多，尤其是年纪稍微较大的消费者并不用智能手机。”朱宁进一步指出，假如强制使用的话，就会出现社会服务的不平等对待，会有利于那些更善于使用移动互联技术的人群，而不利于那些相对传统的人群，而这种福利的变化也是对消费者权益的侵蚀。
贺力平认为，在新旧技术交替的过程当中，这种社会摩擦必然会出现，对商家来讲，选择一种支付方式，有利于提高效率节约成本，但这种做法很有可能触犯法律边缘，人民币是法定货币，国内商家可以拒收港币、美元但是不能拒收人民币。
“在北欧部分国家也在逐渐推行尽可能的减少现金使用，但是都不会极端到要完全的取代现金。手机支付很便捷，但是必须得意识到还有很多人不用手机或者不用智能手机，那这是一种不公平的方式。此外，还有个人隐私，有些东西大家宁可用现金来支付，而不用移动支付或是有个人识别功能的方式来购买。”朱宁分析道。
贺力平也建议，社会应该讲求一种平衡、兼顾的原则。如果没有现金支付确实也会带来不便，比如，国外的有些公交车，不能使用现金支付，对于游客就会带来很大的不便。（中新经纬）
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