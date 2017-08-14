共享汽车蓬勃发展考验中国城市管理能力

眼下，“共享经济”在中国发展得如火如荼，小到篮球、雨伞，大到公寓、办公空间，共享类别日趋丰富。其中，共享汽车正进入蓬勃发展的阶段，全国已投入近3万辆。随之而来的停放、牌照、调配等问题，考验着中国城市的管理能力。
宝港能源科技有限公司原本计划年底前在深圳投放10000辆共享汽车，但最终这个雄心勃勃的计划不得不大规模缩减。公司总经理吴波说，在和深圳市交通主管部门协商后，由于车牌指标的限制，投放共享汽车的计划数量缩减到了4000辆。而过去两个多月里，企业实际获得的牌照只有900张左右。此外，共享汽车必需的停车场地也只实现了计划目标的15%左右，进展缓慢。
“尽管政府给予了我们极大支持，但共享汽车发展所面临的困难，远比当初想象的多。”吴波说。
过去两年中，共享单车带动共享经济成为资本市场追逐的焦点之一。在中国大中城市，几乎每条街巷都有五颜六色的共享单车停放。
现在，共享汽车被视为中国共享经济发展的下一个风口：在上海，上汽集团与EVCARD合资成立的“环球车享”已投放运营6500辆；在广州，已有“有车”、EVCARD、“驾呗”等共享汽车运营商；在深圳，宝港能源、比亚迪、中兴、联程等企业投放超过1000多辆共享汽车。
“我们想抓住共享汽车发展的机遇，把平台做大。”深圳市宝港能源科技有限公司董事长吴忠伟介绍，出于节能环保的要求，“新能源”和“共享”已经成为中国城市交通发展的新趋势，共享汽车正是二者的结合点。
企业的活跃带动了共享汽车数量的爆发式增长。据《2017中国共享汽车现状与趋势报告》披露，目前，中国投入运营的共享汽车数量已经达到3万辆左右，预计未来5年汽车分时租赁市场将以超过50%的增幅继续发展，到2020年，整体车队规模有望达到17万辆以上。
“共享汽车短时间内的大规模出现让相关部门有些措手不及。”深圳市公共交通管理局有关负责人告诉记者，作为高密度大城市，深圳的汽车牌照、停车场、道路等资源都非常紧缺，相关运行、管理的法规细则也都没有出台。共享汽车的“突然爆发”有可能会扰乱现有的交通规则和秩序。
交通运输部科学研究院发展中心副研究员李艳霞认为，共享单车运行中出现了“乱停乱放”“占用行车道”“肆意破坏”“违规骑行”等一系列乱象，如何让共享汽车更好地融入现有的公共交通体系，成为其重要补充，避免出现“共享单车式”的问题，也是政府管理部门需要考虑的。
深圳职业技术学院副教授王雪说，和可以随时随地停放的共享单车不同，共享汽车需要大量牌照、停车场地等公共资源的配套，共享汽车迅速扩张的市场与日渐紧张的资源之间必将出现越来越尖锐的矛盾，公共配套资源如何及时跟上、合理配置，开始考验政府部门的智慧和能力。
“面对共享汽车的爆发增长迹象，政府部门应未雨绸缪，加强车牌、停车位、充电桩等公共资源的建设、调配、管理。”他说。
针对共享汽车面临的种种问题，企业也需在技术上不断探索新的路径，加以克服和改进。（新华社稿）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost