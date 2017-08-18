女子家门口遇害 嫌疑人竟然是未满14岁的亲儿子

据人民网消息，安徽省宣城市郎溪县近日发生了这样一起惊人案件，当地警方暂未公布该案的相关信息和进展。
“那天村里来了很多警察，还带了好多警犬来，在山上到处搜。”在郎溪县一村庄，一位村民和记者说起了几天前村里发生的一起杀人案。8月11日上午，该村一位女子的遗体在自家房子附近被发现，警方调查后确定为他杀。村民们有些惊讶，死者平时为人本分，怎么会被人杀害呢？但是让村民们更加惊讶的是，警方经过一番搜寻和侦查后，将被害女子未满14岁的儿子带走调查。
未满14岁的男孩与母亲被害到底有何关系？ 记者从当地警方了解到，通过审讯，被害人未满14岁的儿子向警方交待了自己杀害母亲的犯罪事实。
案发村庄的村民告诉记者，被害女子的丈夫在外地打工，她平时则陪儿子在郎溪县城读书，放暑假后母子二人回到了农村老家。被害女子平时虽然对儿子学习上管得比较严，但是对儿子很好，儿子想吃什么总会买给他。一家人很少和村民发生矛盾。
被害女子的公公告诉记者，事发当天晚上，住在旁边的他并没有听到儿媳妇和孙子发生争吵。他还表示，像很多父母一样，平日里他的儿媳妇对孙子学习上管得比较严，但近年来两人几乎很少因此争吵。
亲儿子为何对母亲痛下杀手？难道仅仅是因为母亲对自己的严厉管教而产生杀母之意吗？
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