中企在“一带一路”国家收购大增 已超去年总额

英媒称，尽管中国政府为抑制资本外流打击国内热衷收购的企业集团进行海外收购，但国内企业在“一带一路”沿线国家展开的并购数量在大幅增长。
据英国路透社8月16日报道，汤森路透数据显示，截至8月14日，中国企业在68个“一带一路”相关国家的收购总额达到330亿美元（1美元约合人民币6.7元——本网注），超过2016年全年的310亿美元。
汤森路透数据显示，中国企业在“一带一路”经济走廊进行的收购相关投资大幅增长之际，中国截至8月14日的海外并购规模却较上年同期骤降了42%。
报道称，中国政府通过抑制资本外流来支撑人民币，并通过打击举债收购来确保金融稳定，这加大了中资企业海外并购交易获得批准的难度。
报道称，中国企业2016年共动用创纪录的2200亿美元收购海外资产，收购对象涵盖从电影制片厂到欧洲足球俱乐部的各种资产。这促使监管机构加强对海外并购的审查。
然而，严苛的审查并未浇熄中国企业在“一带一路”经济走廊寻找收购目标的热情，因为这些投资被视为对企业和中国经济而言都是战略性投资。
律师事务所史密夫斐尔律师事务所的公司法与商法律师兼合伙人希拉里·刘表示：“企业在‘一带一路’国家进行投资时，会把眼光放得很远。”
他说：“这些并购也受到相关政策的推动。中资银行和国有基金都会为‘一带一路’相关交易拨出一些专用资金。”
汤森路透数据显示，中国今年迄今与“一带一路”国家达成的交易数量总计有109笔，去年和2015年全年分别为175和134笔。
报道称，今年迄今，“一带一路”国家达成的最大宗交易，就是一个中国财团以116亿美元收购新加坡的普洛斯。
报道称，中国外管局8月表示，仍鼓励国内企业参与“一带一路”活动。
史密夫斐尔律师事务所的希拉里·刘表示，“一带一路”相关的收购主要集中在能源与基础设施领域。
他表示：“近期我们看到印尼、马来西亚与缅甸有许多活动。整个斯里兰卡、印度与孟加拉廊道也很热络，因为这里是连接东方与西方的通道。”
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