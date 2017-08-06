中国小伙成功移植猪眼角膜引关注，目前视力显著改善

很多朋友玩游戏时，最喜欢骂“猪队友”是坑货，但是对于27的张华（化名）来说，可能这辈子最想感谢的就是“猪队友”。
“27岁小伙成功移植猪眼角膜”引关注
近日，一则“右眼几近失明的27岁湖北男子，移植猪眼角膜后视力开始恢复”的消息引发众多网友关注。
8月17日，记者从为该男子做手术的中南大学湘雅三医院获悉，该手术已经完成，接受猪眼角膜移植的患者视力已经恢复到0.3，但仍需要观察其是否有排斥反应。
该消息曝光后引发众多网友热议，有网友对此事表示赞许，询问手术的具体细节，也有网友称“这是道听途说的事”，对“成功移植猪眼角膜”一事的真实性提出质疑。
8月17日上午，记者致电湘雅三医院询问此事，工作人员称此事属实。张华的右眼得了“坏死性角膜基质炎”，需要做板层角膜移植，以免加深右眼感染。之后，湘雅三医院决定给患者实施生物角膜移植手术，即猪眼角膜移植。对此，湘雅三医院眼科曹医生介绍，患者在手术前只能看到手晃动的影子，术后张华角膜感染得到控制，视力恢复显著，达到0.3。曹医生表示，随着时间的推移，张华的右眼视力将会有进一步的改善。一般情况下，手术后1年左右角膜会完全恢复透明，视力最好可以达到0.6。
选择猪眼角膜系因人体捐献角膜缺乏
该院角膜移植中心主任唐仁泓介绍，移植猪眼角膜并非患者的最佳选择，但目前由于国内缺乏人体捐献角膜，考虑到猪眼角膜的参数与人体比较接近，才选择了猪眼角膜。
他进一步解释称，“猪眼角膜是临时替代品，肯定没有人的眼角膜好，但现在临床上使用它，主要是因为国内缺乏人体捐献角膜，很多病人没有机会获得人体角膜移植，只能退而求其次。”
唐仁泓表示，猪眼角膜的参数与人体比较接近，比猫、狗这些动物的眼角膜，优势突出很多，即使是猪的眼角膜，也要经过筛选，具体要看猪眼角膜的各项参数，还有它的细胞成分等，这些都要弄清楚才能用。
“猪角膜”科普
手术并非直接将猪眼角膜移植到患者身上，唐仁泓解释说：“猪眼角膜移植是经过特殊工艺处理，将角膜的三维立体结构移植到人的眼球上，形成一个新的角膜组织。”
提供眼角膜的猪一般会选择规模较大的养殖场，考量各项指标是否安全可控。屠宰时，直接取出眼球放进特殊的保存液，然后低温运到工厂加工。把猪角膜中的细胞、DNA、杂蛋白、糖原等可能引起免疫排斥的成分去除，只保留角膜的胶原蛋白基质和结构，再经过灭菌灭病毒处理。
猪眼角膜最先由深圳一家公司研发，2016年开始应用于临床。据唐仁泓介绍，从2016年开始，中国国内包括北京、武汉、湖南地区在内的一些医院，开始做猪眼角膜移植手术，但目前成功的还不到10例。
据介绍，只要具备角膜移植资质和能力的医院均可进行该项手术，人工生物角膜的价格约为3万元，逐步推广后，价格或将有所降低，这项技术继续推广下去，能为不少失明群众带来光明。
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