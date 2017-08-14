特朗普就贸易问题对华发难或适得其反

外媒称，美国高官11日宣布将贸易政策的目标直指中国，他们在一次电话会议中透露，总统特朗普14日将委托美国贸易代表判断根据美国1974年贸易法第301条对华发起调查的可能性。
首提启动对华调查议题
据瑞士《新苏黎世报》网站8月12日报道，美国长期指责中国大规模窃取美国企业的知识产权并强迫希望进入中国市场的美国企业与中国企业建立不公平的合资关系。在合资企业形式下，美国企业实际上被迫进行技术转让，作为进入中国市场的代价。美国官员11日说，美国经济每年因此损失6000亿美元。
报道称，美国贸易代表首先必须回答的问题是，所谓301条款是否适用于这种情况。如果中国的贸易行为最终被认定为“不合理”和“具有歧视性”，并对美国的贸易和投资行为或市场准入造成影响和限制，美国政府将可采取单方面报复措施，包括征收惩罚性关税或对中国商品实施进口限制等，或阻止中国企业进入美国市场。不过，美国贸易代表办公室有义务在301条款调查期间与中国保持双边磋商并举行公开听证会。
美国官员11日并未透露贸易代表的先期审查将持续多久以及调查程序结束后可能对华采取哪些具体措施。不过，据称这一调查可能需要一年时间。调查也可能导致美国在世贸组织框架下采取行动。不过根据以往的301条款调查，更可能出现的情况是中美两国谈判达成解决方案，而不必走到单方面征收惩罚性关税、向世贸组织上诉或类似的一步。
另据法新社8月12日报道，在朝鲜危机已经令中美关系复杂化之际，特朗普将加强对北京施压，打算14日就知识产权问题发起攻击。
美国一些官员11日指出，美国总统将在一份备忘录中，要求美国贸易代表罗伯特·莱特希泽研究是否就中国强制规定美国企业转让知识产权一事展开调查，这项新举措将不利于缓和自特朗普入主白宫以来变得紧张的中美贸易关系。
报道称，美国主要瞄准与中国实体合办的“合资企业”，对于打算在中国销售产品的外企而言，开设合资企业是一个必要条件，这让中国合作者得以利用它们的技术知识。长期以来，美欧企业一直谴责中国的这种规定。
上述美国官员11日指责说：“中国推动收购拥有创新技术的美国企业，如果美国人继续坐视自己最好的技术和知识产权在国外被窃取或强制转让，美国将很难保持优势地位、继续作为全球最具创新的经济体之一。”
报道称，不过，特朗普14日启动的程序将不会立即表现为制裁，他将授权美国贸易代表评估是否展开调查，这样一项调查最长需要一年时间，之后可能据此实施制裁，或在世贸组织框架之内或之外采取报复措施。
挥舞大棒或将适得其反
据美国《华盛顿邮报》网站8月12日报道，特朗普政府14日将采取措施，对中国侵犯知识产权的行为启动调查，最终可能导致严厉的贸易惩罚，美国可借此向北京发出威胁，迫使其改善经济行为、加大力度遏制朝鲜核威胁。
美国高官在12日上午的电话会议上说，特朗普打算14日签署行政备忘录，指示其首席贸易谈判代表就是否对中国侵犯知识产权、损害创新和技术展开调查作出决定，此举旨在解决美国商界所谓的中国“猖獗的贸易违规行为”。
报道称，在特朗普政府过去数月提出的各项雄心勃勃的贸易措施遭遇一系列挫折和拖延的情况下，启动对华贸易调查可能有助于特朗普政府兑现政治承诺，即对那些在经济上欺诈美国的国家更加强硬。
然而，分析家说，这一举动也可能适得其反，加深世界两大经济体之间的敌意和紧张，尤其是当下两国的合作对于通过外交途径解决朝鲜问题至关重要。
美国战略与国际问题研究中心专家斯科特·肯尼迪说：“中美关系有可能失控，特别是在就如何应对朝鲜这一问题导致紧张关系日益加剧的情况下，又在贸易方面采取行动的话。”
另据英国《金融时报》网站8月12日报道，特朗普将于14日下令其首席贸易谈判代表开始对北京用于迫使外国投资者转让具有重大价值的技术的知识产权法规进行调查，这将是他对中国的首次重大贸易行动。
报道称，在美国继续要求中国加大对邻国朝鲜的施压力度以迫使其放弃核计划之际，此举标志着特朗普政府对华态度的重大转变，并将加剧这两个世界最大经济体间的贸易紧张关系。但美国商界长期以来一直对中国的知识产权法规颇有怨言，此举可能赢得国会和大量美国商界人士的支持
美国总统将签署一项行政备忘录要求其贸易代表莱特希泽考虑使用一项1974年通过的法令，该法令允许总统因中国在知识产权领域的行为而最终单方面对其征收关税和实施其他贸易惩罚。自20世纪90年代世贸组织成立以来，这项法令极少得到使用。
报道称，一场可能历时一年、包括与北京谈判以及与业界进行更广泛磋商的正式调查预计将在数周内启动，此举离特朗普在去年竞选总统期间威胁对中国征收的45%高关税相去甚远，但这标志着其态度趋于强硬，莱特希泽是特朗普政府中众多对华鹰派人士之一。
最近数日，特朗普再次将中国帮助对付朝鲜与美国的对华贸易行动联系起来。由于美国努力确保中国支持联合国对平壤的新制裁，这一原本预计在本月早些时候宣布的关于知识产权的举措被推迟了。
小心拿捏对华施压分寸
据瑞士《新苏黎世报》网站8月12日报道，美国官员11日否认宣布可能根据301条款对华展开调查与朝鲜危机有关，他们表示，美方也不希望此举导致中美冲突加剧。强迫技术转让和窃取知识产权的问题早已被摆在桌面上，现在只是要最终予以解决。
报道称，特朗普政府上台后在贸易政策方面动作颇多，但还只停留在叫得厉害、尚未咬人的阶段，14日原则上也只是宣布展开调查的可能性。
据美国《纽约时报》网站8月12日报道，特朗普正计划就中国涉嫌从美国企业窃取知识产权一事敲打、而非猛击中国，这是其试图兑现自己在贸易问题上立场强硬的竞选承诺，同时避免在朝核危机期间不致疏远北京的努力的一部分。
特朗普将于14日结束在自己位于新泽西州的高尔夫球俱乐部的工作休假返回华盛顿，签署一项要求美国贸易代表决定是否就中国从美国技术和防务企业窃取知识产权一事展开调查的行政备忘录。
11日在向记者发表谈话时，特朗普的贸易顾问们没有说政府为什么决定增加这项申请调查的中间性步骤，而不是立即启动调查，了解特朗普想法的人士本月曾暗示政府准备依据1974年贸易法立即启动针对中国窃取知识产权行为的调查。
一名参与此项决策的美国官员说，这一停顿或许会给双方一个在调查开始之前协商达成某种交易的机会，不清楚这个增加的步骤会使整个过程拖延多长时间。这一拖延得到了那些一直对总统的贸易保护主义倾向感到担忧的人士的欢迎，外界曾预料特朗普政府会直接启动调查，因此备忘录的签署反映的是美国政府正在采取较为慎重的态度。
伟凯律师事务所的国际贸易律师斯科特·林西科姆说：“如果说这是特朗普式经济民族主义的表现形式，那么大多数贸易律师将会感到如释重负。”
另据俄罗斯《观点报》网站8月12日报道，特朗普打算对中国发起侵犯知识产权方面的调查，共和党及民主党均支持这项行动。尽管中国同意支持联合国制裁朝鲜的决议，白宫仍在对北京施压。不过出于各方面原因，华盛顿未必会最终下定决心采取具体措施。
美国问题专家谢尔盖·科斯佳耶夫说，特朗普试图用一切可能的手段对华施压，但施压行动未必会发展到提高中国商品关税或限制中国投资的地步，美国的举措将仅限于提出司法诉讼和进行罚款，且在中美经济合作背景下，罚款金额不会大到让中国难以承受。他说：“对中国商品提高关税和限制中国对美投资是空洞的威胁，特朗普不会将其付诸实施。”如果美方真的落实相关举措，最终更受打击的不是中国，而是美国的经济利益。
报道称，值得一提的是，特朗普在竞选期间曾承诺要约束中国，但上台后并未对华采取任何激烈举措。他甚至还降低了调门，承认不与中国合作就无法解决任何世界问题。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost