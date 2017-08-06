港媒：中国成此次东盟峰会“明显赢家”

香港《南华早报》网站8月12日刊发菲律宾德拉萨列大学学者兼作家理查德·海达里安的文章《中国是东盟峰会上的“明显赢家”》称，东南亚国家联盟在马尼拉举行的部长级会议凸显了中国作为崭露头角的地区领袖日益增长的影响力。
文章称，美国煞费苦心地发挥其传统领导作用。相比之下，中国外交部长王毅堪称最引人注目、最机智灵活的与会者。他会见了所有重要国家同级官员，包括朝鲜外相李勇浩。王毅风度翩翩，在他自己的记者会上就广泛话题同国际媒体进行了交流。他告诉朝鲜不要挑衅和破坏国际社会的善意。
文章称，让国际社会感到高兴的是，中国以及俄罗斯在联合国安理会上支持了最近一轮对朝制裁。美国总统唐纳德·特朗普在其推特上对中国的决定表示欢迎。
王毅与美国国务卿雷克斯·蒂勒森进行了“深度交谈”，亚太地区共有27位外长参加了此次会议。此次东盟会议是对蒂勒森的一个重大考验，他竭力在特朗普政府的亚洲政策中有所建树。
文章称，华盛顿有愈来愈盛的传闻说，这位前埃克森美孚公司高管可能即将离任，原因是他意图任命他所器重的人做副手并让白宫对一系列国际问题给予全面支持。在气候变化、自由贸易和人权问题上与东盟国家的分歧让这位美国外交官陷入困境。此外，他既没有提出美国的任何贸易和投资计划来吸引亚洲伙伴，也没有明确阐述美国在南海等有争议水域的军事战略。
文章称，尽管越南千方百计号召东盟反抗中国，但绝大多数东南亚国家拒绝就南海问题批评北京。在最后的公报中，东盟没有提及“有法律约束力”的有争议水域行为守则。
文章称，公报中还未提及海牙国际仲裁庭的裁决，那份裁决认定中国对南海的大部分主权要求无效。就连在过去几年东盟关于海上争端的声明中屡次出现的“严重关切”一词也显然不见踪影。
至关重要的是，区域各国领导人还含蓄地批评了美国、日本和其他西方国家，他们强调，除了声索国自身以外，“其他所有国家”也都应当在有争议地区自我克制。这可以被理解为指摘美国海军在南海的“航行自由”行动以及日本、印度、澳大利亚、法国和英国等其他国家试图增强在该地区势力的计划。
文章称，公报与中国的论调保持了完美一致，后者在最近几个星期内一再呼吁外部力量不要干预南海事务。王毅表示，取得进展的道路是北京与东盟通过谈判来解决问题。
文章称，中国表现出了一个负责任的区域大国的风范。在菲律宾担任东盟轮值主席国期间，我们开始在亚太地区瞥见一个“中国治下的世界”。（参考消息稿）
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