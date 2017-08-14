弗吉尼亚骚乱折射美社会分裂

抗议引发骚乱
在发生一系列暴力事件后，弗吉尼亚州一场由白人民族主义者策划的抗议活动周六被中途取消。该州州长宣布进入紧急状态，执法人员也进行了清场。
示威活动的组织者和批评者都表示，这是近年来规模最大的白人民族主义者集会。但抗议活动很快转变成暴力事件。此次骚乱始于周五晚上的一次游行，周六早上随着数百名白人民族主义者聚集，骚乱进一步升级。
这些人挥舞着当年美国内战期间南部邦联的旗帜，呼喊纳粹时代的口号，头戴头盔，手提盾牌，前往夏洛茨维尔市解放公园一座内战时期南方将军罗伯特•李的雕像附近集结，然后开始高喊“你们取代不了我们”以及“犹太人取代不了我们”等口号。
数百名反对者很快包围了示威人群，高喊着自己的口号。到上午11时，现场双方爆发口角、推搡甚至斗殴。双方有人拿着木棍在大街上相互追打，空气中充斥着辣椒喷雾的气味。美国各地已因计划拆除南部邦联的雕像和其他历史标志爆发一系列抗议活动，此次冲突只是最近的一起。这些抗议活动因特朗普当选进一步激化，他受到白人民族主义者的狂热支持。
特朗普周六下午在推特上评论了这次暴力事件：“我们所有人必须团结一心，谴责这种仇恨。美国没有这种暴力的空间。”
【法新社美国夏洛茨维尔8月12曰电】美国极右团体周六在弗吉尼亚州夏洛茨维尔举行的集会转变成一起惨剧，其间发生的暴力事件导致3人死亡。
特朗普在度假地临时召开记者会，“以最强烈的言辞谴责各个方面都表现出的令人震惊的仇恨、宗派主义和暴力”。但他拒绝明确谴责极右运动。通常相对很少发表评论的美国“第一夫人”梅拉尼娅•特朗普在丈夫之前先行衷示了谴责。她在推特上写道：“暴力不会有任何好结果。”
汽车冲撞人群
【法新社美国夏洛茨维尔8月12曰电】夏洛茨维尔市政府负责人莫里斯•琼斯在记者会上说：“ 这些人来到这里制造了混乱和骚动，并导致3人死亡。”
夏洛茨维尔市警察局长阿尔•托马斯介绍说，一辆汽车冲向反对极右集会的反示威人群，造成一人死亡。死者是一名32岁的女性，当汽车冲向人群时，她正横穿马路。汽车还撞伤了19人。
这起蓄意事故是在示威遭禁不久后发生的。示威过程中冲突不断，总统特朗普发声谴责暴力行为，但他并没有将责任推到极右团体身上。“我们正在路上走着，突然一辆黑色或者灰色的轿车向我们冲过来，撞上了人群。然后汽车倒退，再次撞向我们。”一名目击者讲述道。
据在现场人员介绍，受害者是反示威人士，前来谴责极右团体和奉行“白人至上”的团体——包括“三K党”和新纳粹分子——的集会。“是故意的，他们故意倒车。”目睹了事情经过的人讲述道。另一段视频显示被撞汽车的引擎盖和挡风玻璃上沾染了血迹。
【美联社美国夏洛茨维尔8月13曰电】在周六的骚乱中，一辆汽车撞死了一名反示威者，另有一架警方直升机在丛林中坠毁——暴力的一天在夏洛茨维尔夺去了3个人的生命。这座通常安静的小城变成了这个国家的种族和政治分歧的血淋淋的象征。警方说，一架被派遣控制骚乱的直升机在夏洛茨维尔郊外的林间坠毁，导致机上两人死亡。
源于社会分歧
【俄罗斯《共青团真理报》网站8月12曰报道】美国问题专家维克托•奥列维奇解读了美国夏洛茨维尔骚乱事件的深层原因。奥列维奇表示，美国内部差异非常大，北部和南部之间存在严重的文化和社会分歧。南北战争之后，美国国内对这场战争形成了明确共识。不过，美国国内的这种共识近期遭到破坏：自由派精英试图重审历史，拆除南北战争时期南部英雄的纪念碑。
专家认为，集会者大部分人实际上持有的不是极右立场而是中派立场，尽管大部分美国媒体将其全部称为“新纳粹分子”。这些人捍卫自己文化认同和历史记忆，是规模不小的南方居民群体。而且，这些人均自视为爱国者，在总统大选中支持特朗普。
他认为，目前美国当局能够控制局势，但随着经济状况持续恶化，非洲裔美国人和其他少数族裔的不满将愈发强烈。另一方面，作为特朗普的主要选民的白人中产阶级也变得一年比一年穷。特朗普是喊着保护民族认同的口号(包括保护南部英雄纪念碑)上台的，但这些口号实际上未能兑现。这些均为美国社会的继续分裂和各群体举行新的抗议活动制造土壤。
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