美国发生财政灾难风险上升 债务违约可能性为6%

美媒称，美国政府爆发预算危机或财政灾难的风险正在上升，这可能会给未来几周金融市场的走势带来压力。
据美国《华尔街日报》网站8月11日报道，经济学家认为，美国出现某种形式财政灾难的风险正在上升。受访者预计，美国政府停摆的可能性为22%，美国财政部无法履行（至少是暂时无法履行）某些义务（例如向政府人员发放薪资或签发社保支票）的可能性为17%。
虽然美国众议院和参议院正处于8月休会期，但两个关键的财政最后期限正在逼近。美国财政部估计，国会必须在9月29日之前采取行动以解决美国债务上限问题，而9月30日是美国当前财政年度结束之日，国会也要在此之前批准相关法案，方能确保美国政府在10月1日新财政年度开始时能正常运行。
美国伊奎法克斯公司首席经济学家埃米·克鲁斯·卡茨称，当前美国“债务上限轮盘赌”和“联邦预算懦夫博弈”年度游戏所构成的风险高于今年以往的任何时候。
经济学家们预计，美国发生债务违约的可能性为6%。6%虽然很低，但已经是夏初预测水平的两倍。多数经济学家相信，出现债务违约这一幕将是灾难性的。
世界大型企业研究会的一名专家表示，债务违约将迅速对经济造成严重影响，没有党派想承担这个责任。
8月4日至8月8日，《华尔街日报》调查了62名经济学家。
即便债务上限被提高，一场激烈辩论仍可能对经济产生重大影响。今年早些时候，美联储研究人员估计，2011年10月和2013年10月，美国国会两次差一点未能提高债务上限，利率因而上升，纳税人为此分别埋单约2.5亿美元。
高盛公司在本周公布的一份研究报告中提醒称，投资者开始回避在今年上述最后期限前后到期的美国国债，这推高了这些国债的利率水平。
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