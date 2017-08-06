在中国首遭反垄断举报 苹果的回应被指答非所问

近日，中国多家软件开发者和律师专家团队向国家工商总局、国家发改委举报，指苹果公司涉嫌违法、侵权并存在垄断行为，这是苹果公司在中国国内首次遭到反垄断举报。
对此苹果团队近日首次给出了相关回应。苹果公司回应媒体报道称，“如果某个应用软件因为违反了应用商店的相关指南而被拒绝或被移除，开发者可以使用申诉流程，向应用商店就其应用软件具体情况提出再次审核并可以获取支持，从而帮助其尽快恢复上线。发布的指南对所有开发者一视同仁，并且遵守当地的法律、法规。”
它在声明中还表示，应用商店使开发者得以触达155个国家或地区的消费者。在中国，超过180万人在应用商店的生态系统中工作。“我们提供大量培训和全年讲座等资源，还开放了全球开发者大会的所有研讨会内容以及通过 Developer Program 进行支持。”
但是，这份回应被指“答非所问。
根据此前诉讼团队发布的举报函，举报方指出苹果方面的主要问题包括：拒绝交易，表现在单方面下架中国开发者软件，不给予具体的合理解释；定价过高，主要集中于苹果对电子服务行业收取30%及不等的抽成等。
对于苹果公司的回应，律所的高级合伙人林蔚律师对媒体表示，苹果的回应答非所问，“对于我们关切的四个方面的问题，仅仅回答了第一个问题中间的一小部分。事实上，对‘拒绝交易’‘没有合理理由就被下架’的问题，没有做出答复。因此，没有看出来这一回复对我们的疑问有任何实质性的帮助。”
苹果公司称，苹果应用商店团队每周审核超过10万个来自全球各地的App，大部分从中国提交的App都可以在48小时或更短的时间内得到审核和通过。
对此，林蔚律师回应，“它仅仅是说，初次上架的时候会是比较好的时间状态。而不是说对所有的应用都是这样的情况。”
苹果公司还在回应中称，他们在每一个App Store参与运营的国家或地区发布的指南，对所有开发者一视同仁，并且遵守当地的法律、法规。
林蔚律师认为，这与事实不符，“根据《互联网信息服务管理办法》，苹果公司的服务是典型的经营性的互联网信息服务。它必须在中国设立实体，必须取得《增值电信业务经营许可证》，而苹果公司并没有设立实体，也没有取得相关证照。这种情况已经持续了近10年的时间。所以，我们认为，它声称‘遵守当地法律、法规’，是不符合事实的。”
苹果公司被举报涉嫌垄断主要有四方面表现，即拒绝交易、差别待遇、附条件交易即“搭售”、抽成定价过高。
北京大学市场与网络经济研究中心研究员陈永伟表示，软件开发的审核或者下架，如果不能得到及时回应，会给企业带来较大损失，“比如，一个软件下架两个月，要再恢复到一定的市场份额，是不可能的。”
林蔚律师在一篇文章中这样写道，“苹果涉嫌垄断的行为，不仅阻碍了中国年轻人的‘乔布斯梦’，与美国社会的核心价值也大相径庭。举报是为了让市场更加公平，更加有序，创业者们有更多平等的机会，苹果有机会因为我们的举报而伟大。”
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