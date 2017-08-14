中国立案调查知名社交媒体 加大网络安全执法力度

外媒称，中国互联网监管机构正在调查国内几家最大的社交媒体平台是否存在用户传播“暴力恐怖、虚假谣言、淫秽色情”等违反最新网络安全法规的情况。
据美国《华尔街日报》网站8月11日报道，这是中国国家互联网信息办公室首次按照最新法规对这些平台立案调查，《网络安全法》加强了政府对国内计算机网络传播内容的控制。根据网信办11日发布的公告，此次调查的对象是腾讯公司运营的微信、新浪微博和搜索巨头百度旗下的贴吧。
报道称，公告称违法违规行为将受到查处，但未具体说明将如何查处，也未点名涉嫌违法的内容。公告说，经初步调查，上述三个平台分别存在有用户传播暴力恐怖、虚假谣言、淫秽色情等危害国家安全、公共安全、社会秩序的信息。
公告称：“网信部门将认真贯彻落实《网络安全法》等法律法规，进一步加大互联网信息内容监管执法力度，依法查处网上各类违法违规行为。”
报道称，三家公司都作出了相同的表态，称它们将配合调查并为未能阻挡不良信息对用户带来的困扰“深表歉意”。
微信发表声明称其对这类信息“深恶痛绝”，并称公司“采取了一系列策略措施应对上述行为，一经发现，坚决打击”。
中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍称，监管机构将矛头指向这几家最大企业可能是要向整个行业发出信号，提醒它们遵纪守法。
朱巍表示，查处小公司没有意义，《网络安全法》出台后，每个人都需要时间来适应新环境。
报道称，今年6月开始施行的这部法律就网络安全作出了规定。除了加强政府对数据的控制和鼓励培训网络安全专家以外，它还禁止利用计算机网络进行多种活动，其中包括损害国家荣誉和利益，以及破坏国家统一的活动。
根据国家网信办官网的消息，根据网民举报，经北京市、广东省网信办初查，三家网站的微信、微博、贴吧平台分别存在有用户传播暴力恐怖、虚假谣言、淫秽色情等危害国家安全、公共安全、社会秩序的信息。
网信办指责这三家网站平台涉嫌违反《网络安全法》等法律法规，对其平台用户发布的法律法规禁止发布的信息未尽到管理义务。案件后续进展情况，将由相关地方网信办予以发布。
报道称，被立案调查的三家网站平台11日也迅速公开认错道歉，并誓言要积极整改。
据报道，今年6月1日，中国正式实施《互联网新闻信息服务管理规定》，要求发布时政类新闻的包括自媒体在内的所有互联网媒体，必须持有政府颁发的“互联网新闻信息服务许可”。这意味着非官方媒体无权发布时政类消息。同时，官方也针对网络平台上的视频节目以及微信公众号的视听节目制定了更加严格的审查标准。
报道援引媒体分析认为，通过加强对互联网信息的管控，曾经喧闹混乱的互联网舆论正变得“清朗”起来。
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