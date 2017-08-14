万众创新让内地“处处是硅谷” 世界工厂变创业强国

港媒称，长久以来，硅谷一直被视为世界技术之都，一些全球实力最强的技术公司如脸书网站、苹果公司和谷歌公司等，都把总部设在那里。中国内地虽然没有明确界定的“硅谷”，却给了胡哲人开创更成功事业的信心，这完全是因为它是一个巨大的市场，拥有数亿名网民，而且其最高决策者开展了全国性的创新运动。
据香港《南华早报》网站8月12日报道，当胡哲人和他曾就职于谷歌公司的合作伙伴想要打造一个将彻底颠覆传统语言教学产业的产品时，他们并没有到硅谷去寻求帮助，而是到了上海。在这座位于内地东部发达地区的大都市里，胡哲人看到了他的“流利说”应用自2013年推出后，用4年时间发展成为一项赚钱的生意，拥有60万名付费用户。这款应用利用人工智能分析学生的学习特点，然后为他们量身订制英语教学计划。
胡哲人说：“我真的认为在许多特定技术领域，如人工智能领域，身处中国内地会令企业家有更大机会超越硅谷企业。”
从2014年起，“大众创业”和“万众创新”就是中国政府日程表的优先事项之一，它们是内地经济发展从制造业驱动转为创新驱动这一努力的支柱。这一构想根植于“中国制造2025”，它对大数据分析、机器人技术以及人工智能等加以利用。人工智能已经被写入一份分三步走的国家规划，该规划旨在让中国内地于2030年成为世界主要人工智能创新中心。
报道称，这股远在2014年之前就开始兴起、目前已席卷全中国的技术热潮已经再明显不过了。从沿海城市深圳到地处内陆的成都，全国共有多达17个获得国务院批准的国家自主创新示范区，可以依托各自的强项和地理优势提供优厚的政策支持，从而激励创新并推动地区经济增长。
报道称，美国实力最雄厚的一些公司主要集中在面积大约为4801平方公里的硅谷，内地的情况与之不同，科技中心分布于许多城市，其中像北京、上海和深圳这样的超大城市发挥着带头作用。这些超大城市拥有发展稳健的经济和大批人才，也是内地最有价值的一些科技企业的总部所在地。
深圳是内地互联网巨头腾讯公司的总部所在地，也是世界上最知名的一些内地电子产品制造商的诞生地，从智能手机制造商华为公司到制造无人机的大疆公司。由于这里距离广东省的工厂很近，对企业的发展起到了促进作用。
电商企业京东、滴滴出行以及搜索领域巨头百度的总部都位于北京，这里拥有的数量庞大的高端用户和充足的风险投资资金支撑了它们所取得的成功，也让像摩拜单车和ofo这样的共享单车企业获得了成功。
纪源资本的管理合伙人李宏玮说，美国政府基本上不对硅谷施加干预，而中国中央和地方政府则普遍会通过财政刺激手段和政府举措来影响发展，特别是在像电动汽车、人工智能、自动化和无人机这种大势所趋但管理不完善的领域。
根据新华社的报道，中央和地方政府机构在国务院指导原则的基础上进一步采取行动，截至2015年底共设立了780只政府引导基金，由税收和政府支持的贷款来提供资金，总额超过2万亿元。内地还在各地设立了超过1600家科技企业孵化器。
像马修·格雷厄姆这样的风险投资人及顾问说，正是政府采取的这些举措推动着中国从世界工厂转型为创业强国。
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