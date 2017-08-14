万众创新让内地“处处是硅谷” 世界工厂变创业强国

深圳是内地互联网巨头腾讯公司的总部所在地，也是世界上最知名的一些内地电子产品制造商的诞生地，从智能手机制造商华为公司到制造无人机的大疆公司。由于这里距离广东省的工厂很近，对企业的发展起到了促进作用。





电商企业京东、滴滴出行以及搜索领域巨头百度的总部都位于北京，这里拥有的数量庞大的高端用户和充足的风险投资资金支撑了它们所取得的成功，也让像摩拜单车和ofo这样的共享单车企业获得了成功。





纪源资本的管理合伙人李宏玮说，美国政府基本上不对硅谷施加干预，而中国中央和地方政府则普遍会通过财政刺激手段和政府举措来影响发展，特别是在像电动汽车、人工智能、自动化和无人机这种大势所趋但管理不完善的领域。





根据新华社的报道，中央和地方政府机构在国务院指导原则的基础上进一步采取行动，截至2015年底共设立了780只政府引导基金，由税收和政府支持的贷款来提供资金，总额超过2万亿元。内地还在各地设立了超过1600家科技企业孵化器。





像马修·格雷厄姆这样的风险投资人及顾问说，正是政府采取的这些举措推动着中国从世界工厂转型为创业强国。