    • 2017年8月5日

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    致命热浪本世纪末或侵袭南亚：约15亿人受影响

    星期六, 八月 05, 2017

    英媒称，科研人员预言，到本世纪末，气候变化将导致南亚地区的居民在夏季遭遇致命热浪。

    英国《独立报》网站8月2日报道，研究称，气温猛升将引发致命的高温和潮湿。

    受热浪袭击影响最大的地区包括印度北部、孟加拉国和巴基斯坦南部，约有15亿人居住在上述地区。

    近期研究表明，炎热天气最致命的影响来自高温度和高湿度的叠加。科学家利用“湿球温度”来对此进行衡量，它反映出水分蒸发的能力。

    当湿球温度达到35摄氏度时，人体自主降温的能力不足以让人存活超过数小时。

    在当前的气候条件下，湿球温度在地球任何地方都很少超过31摄氏度。但波斯湾地区2015年的湿球温度几乎达到这一极限值，巴基斯坦和印度当年约有3500人被热死。

    这一新研究表明，如果不认真减少温室气体排放量，极端热浪会将湿球温度升至31到34.2摄氏度之间。

    “这使我们接近生存临界线。温度一旦达到三十多摄氏度，情况就很严重。”研究论文作者、美国麻省理工学院的法提赫·塔希尔说。

    科研人员在美国《科学进展》杂志上称，到2100年，预计印度人口中约有70%偶尔会承受32摄氏度的湿球温度，而2%的人口可能会遭遇湿球温度达到35摄氏度这一极限值的致命热浪。

    塔希尔博士补充说：“由于热浪会给农业生产带来破坏，置人于死地的不只是热浪本身。农业产量会下降，因此每个人都有可能受影响。”

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