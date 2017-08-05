中国足球教练需求猛增 西班牙训练模式在中国受青睐

万达集团正与西班牙国家足球教练培训中心(Cenafe)接触，计划在中国建立“西班牙训练模式”。
占有马德里竞技俱乐部20%股份的中国万达集团与Cenafe开启首轮接触，希望通过商谈获取该培训中心培训方式的授权，并在中国开发西班牙的这种足球教练培训模式。
在中国政府决定将足球作为中小学课目之后，中国对足球教练员的需求猛增。德新社称，中国计划在2017至2025年间在全国范围内开设5万多所足球学校（目前已拥有1.3万多所足球学校)，并培训5000万人。
这笔生意相当可观，而西班牙教练在中国的口碑是最好的。Cenafe主席米格尔•安赫尔•加兰指出，目前约有百余名西班牙足球教练在中国就职，其中大部分人从事商业活劫，也有一些人在私人运动机构工作。加兰认为这个数字会在近几年内上升。
加兰说：“万达集团告柝我们，他们联系我们是因为我们的足球教练是最棒的。西班牙是唯一具有足球教练官方认证的国家，这使得我们能够发展这种训练方式，并能达到其他地方所没有的专业化水平。”
加兰指出，万达集团除了占有马德里竞技俱乐部的股份，还有一项计划就是让中国年轻的足球运动员们都在这些俱乐部里训练成长，比如巴伦西亚足球俱乐部或比利亚雷亚尔足球俱乐部。此外，万达集团还希望通过cenafe的帮助，在中国也建立西班牙的这种足球教练训练模式。对此，万达集团正在分析两种不同的选择方式：其一是获取授权来开发这种训练模式，Cenafe在中国的训练模式就是其中之一；另一种可能就是成为这个私人培训中心的股东。
加兰说，有这种计划的并非万达集团一家。中国恒大集团也正与Cenafe联系，希望为它的足球学校寻求一种成功的训练方式。恒大集团旗下的广州恒大足球俱乐部，是中国近几年来获得桂冠最多的足球俱乐部。恒大集团的足球学校拥有可容纳50个足球场的设施，是中国乃至全世界顶尖的足球学校之一。
对西班牙足球教练，尤其是针对足球基础的教练，曰益增长的需求使得Cenafe已开始放眼海外。加兰说近几个月，除了中国，其他国家如美国、卡塔尔或阿联酋，也对与Cenafe合作在本国建立足球教练培训体系颇感兴趣。
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