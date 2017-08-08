金融机构因次贷危机累计被罚超1500亿美元

英媒称，在美国的次贷灾祸演变为全球危机十年后，金融机构已因这场危机累计交纳了逾1500亿美元的贷款。
据英国《金融时报》网站8月6日报道，十年前的本周，法国巴黎银行禁止投资者取出投在具有次级抵押贷款敞口基金中的资金，声称“流动性完全蒸发”。很多机构把2007年8月9日视为金融危机起始的日子。
金融机构已经基本上从“大衰退”中恢复过来，但这场危机彻底改变了经济和市场，人们也依然能感受到它对政治和社会的影响。处罚银行在那个时代的所谓错误行为，也仍是未尽的工作。
民众要求对相关责任者问责，开启了一个美国政府愿意严厉惩罚金融机构的新时代。然而，与危机相关的大多数行为都属于民事而非刑事范畴，很多民众依然不满意，因为几乎没有哪个银行家为此坐牢。
今年与欧洲银行达成的三宗金额高达数十亿美元的和解协议，使美国司法部和监管者净得190亿美元，其中包括苏格兰皇家银行上月支付的55亿美元罚金。
《金融时报》的一份分析报告说，仅美国银行这一家银行，就支付了美国当局收到的全部罚款的三分之一。该银行与美国政府达成和解协议，就该银行销售抵押贷款支持证券和该银行收购的两家公司——全国金融公司和美林公司的不法行为，向州与联邦监管者和司法部交纳560亿美元的罚款。
收购了贝尔斯登公司和华盛顿相互银行的摩根大通银行被罚270亿美元，认罚金额在所有被处罚的公司中位居第二。
这份报告分析了对涉及不实抵押贷款担保、不恰当止赎和拍卖利率证券作假等行为的银行、评级机构和其他机构的处罚情况。在全部1501亿美元的罚款中，针对误导投资者购买抵押贷款支持证券行为的罚款最多，占了891亿美元。
关于这场危机的调查仍在继续，仍有新的案件被提出来，这意味着1500亿美元的数字还会继续增长。英国巴克莱银行与美国司法部之间的诉讼尚未完结，该银行被指控误导投资者购买抵押贷款支持证券。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost