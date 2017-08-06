日本军费连创纪录：将从美国购入大批武器

西班牙《阿贝赛报》8月6日报道称，随着中国逐渐崛起成为超级大国，日本自2012年安倍上台后大幅增加军费开支，2017财年国防预算达5.1万亿日元（约合460亿美元），再次刷新历史纪录。其中包括购买6架F-35A战斗机、4架V-22“鱼鹰”旋翼机、3架C-2运输机、一架KC-46加油机和6架CH-47JA重型运输直升机等。此外，日本还从美国采购了3架RQ-4B“全球鹰”高空远程无人侦察机，并研发新型潜艇。日本海上自卫队新型淡路级扫雷舰首舰也于今年初开始正式服役。
为了能够更好地执行“离岛夺回”任务，日本还采购了11辆AAV7水陆两栖战车和新型地对空导弹，同时计划在距离钓鱼岛很近的奄美大岛和宫古岛部署500至800名士兵。
日防卫省财务官员后藤雄弥（音）接受《阿贝赛报》采访时表示，日方将做出一些部署上的调整，以在西南诸岛加强快速应对能力和海空力量。
当前，日本海上自卫队拥有6艘“宙斯盾”驱逐舰，其中4艘搭载有“标准”-3 Block-1A拦截导弹。日防卫省计划到2020财年时再添两艘“宙斯盾”驱逐舰，并且将拦截导弹升级到“标准”-3 Block-2A型，以扩大防御范围。
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