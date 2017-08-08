儿童肥胖将成中国大难题 家长期待训练营起作用

港媒称，在杭州郊外的一间大健身房里，36名胖乎乎的儿童和青少年认真地听着热情的教练们指导他们运动减肥。
据香港《南华早报》8月6日报道，在一小时的训练中，孩子们有时抱着沉重的金属板，伸展手臂，有时，他们躺在垫子上，举起沉重的杠铃。
和其他健身俱乐部一样，音乐在一旁响着，来刺激那些通过锻炼出了大量汗的健身者，让他们保持运动；戴着麦克风的教练们则大声地鼓励他们继续。
来自南京的16岁男孩侯安坤（音）是这个减肥训练营中年龄最大、最胖的学员。
身高1.79米的侯安坤体重为105公斤，对普通人来说他太重了，但这个数字也代表了他在进步，因为他在三周前报名参加夏令营时体重为120公斤。
他对记者说：“胖对我来说确实是个大负担。即使做任何简单的运动我都感到很累，哪怕仅仅是几个步骤。”
侯安坤说：“所以我不喜欢任何体育锻炼。在学校里，体育老师告诉我们要跑步，但我每次跑步时，都觉得呼吸困难，而且胸口有种压抑感。”
报道称，30年前，中国很少见到像侯安坤这样有肥胖问题的青少年，但是现在已经变得很普遍了，因为中国经济繁荣且人民生活有了显著改善。
据专家估计，中国7岁以上的儿童中，有四分之一的人将在10年内变胖，而儿童肥胖问题将成为中国的一大难题。
根据西雅图华盛顿大学的研究人员2015年的一项研究显示，中国有超过1500万名肥胖儿童，是所有国家中最多的，其次是印度，有1400万余名。这项研究还显示，中国有超过5700万名肥胖的成年人，仅次于美国的7900万名。
今年6月，由北京大学公共卫生学院等机构联合编纂的《中国儿童肥胖报告》确定，如不采取进一步干预措施，到2030年，在7岁至18岁的未成年人中，28%的人面临超重和肥胖问题。
报告显示，7岁以上的学龄儿童超重率从1985年的2.1%增加到2014年的12.2%，而肥胖率从0.5%飙升至7.3%，到2030年将高达28%。
报告称，在7岁以下的儿童中，肥胖儿童占了4.3%。预计到2030年，这一数字将达到6%。
北京大学儿童与青少年卫生研究所所长马军说，过去20年来，肥胖儿童的数量增长迅速，主要原因是饮食不健康，缺乏必要的体育运动。
他说：“孩子们会吃很多含有大量脂肪和糖的食物，他们也喜欢饮料。这些富含卡路里的食物需要通过身体活动来燃烧。”
他还补充道：“当前孩子们的生活方式主要是久坐不动，这些活动近年来有所增加，例如玩电子设备或做家庭作业。”
对于侯安坤来说，他总是时刻准备着吃，在这方面一点也不挑剔。 他说：“我抗拒不了食物的诱惑，我喜欢各种食物。”
起初，他的父母都没想到这对侯安坤来说是个严重的问题。他们像许多家庭一样拥有一个传统的观念：即一个胖乎乎的孩子很可爱，而且这也代表他们过着幸福的生活。
大约四年前，安坤的父母开始控制他的饮食，当时他身高1.6米，但体重达90公斤。
侯安坤和他的父母决定在今年夏天解决这个问题。侯安坤参加了暑期杭州减肥训练营，培训费用为2.8万元。
他试着减肥，但发现这是一场艰苦的战斗。“即使是一些简单而轻微的运动也会让我出汗，气喘吁吁。这对我来说太难了。”他说。
北京儿童医院的内分泌专家梁学军说，很多孩子在五六岁以及青少年时期都经历过体重过度增加。
她说：“父母通常认为，孩子超重或肥胖不是一种疾病，因此不重视。”
她说，肥胖儿童患上高血压、糖尿病等疾病的概率更大。大约三分之一的肥胖儿童和青少年在成年后仍会肥胖。
报道称，侯安坤被诊断出患有脂肪肝和高血压，他说他真的想摆脱他的肥胖。
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