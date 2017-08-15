新加坡版支付宝来了，意欲何为？

大家都知道，马云的支付宝其实是模仿了PayPal，然后青出于蓝而胜于蓝，在中国的特殊国情下，反超老师傅。
不过你知道吗，现在新加坡版的“支付宝”也要来了。这里就出现了一个问题，支付宝在新加坡其实并不成功，那么新加坡版支付宝又为何要出炉呢？其意图是什么呢？
过去几个月，新加坡网约车服务商Grab一直在强力吸引用户使用其GrabPay功能。Grab为了这项支付车资的服务，不惜以每趟车程补贴8新元的力度，吸引用户给GrabPay充值。
现在，GrabPay终于露出峥嵘，下个月即将推出新的服务，就是允许用户将自己GrabPay中的“金额”转给其他人。换句话说，你可以用GrabPay转账给别人，这意味着，GrabPay已经从支付车资变成为一个支付平台。《今日报》说，GrabPay最终可能会成为购物等支付平台。
毫无疑问，这活脱是一个新加坡版的支付宝！
据报道，GrabPay即将推出的新服务，将允许雇主将乘车款打给职员，便于职员公务搭乘网约车；也可以让家长给孩子转车费。据称，每名用户转账的限额为999新元。
而转账过程只需输入对方注册在Grab里的手机号码就能进行。
Grab新加坡主管林克杰说，这项服务尤其适用于那些没有信用卡的乘客，他们也可以使用无现金搭乘出租车了。特别是，并非所有的乘客都希望披露自己的信用卡资料的。
目前，这项服务正在小范围试用，下个月将全面推出。
Grab的野心是，未来GrabPay将不仅是支付交通费的工具，可以用来支付任何东西。
GrabPay的做法和支付宝开始时类似。中国电子商务通过淘宝起步时，信用卡并不普及，商家收款也是电子商务的瓶颈。支付宝当时异军突起，不但成为第三方支付平台，也成了商家和买家之间的信用担保，大大促进了淘宝的普及，本身也成了主要的支付平台。
但是，毫无疑问，支付宝在新加坡却无法被复制。
首先，新加坡是电子支付相当发达的国家。新加坡人的信用卡或借记卡的普及率是很高的。在超级市场，信用卡或借记卡甚至无需密码，只需“闪付”就行，这样的支付速度超过了支付宝类手机支付。此外，苹果支付、三星支付和安卓支付，也几乎属于“闪付”。
第二，新加坡很多服务业支持绑定信用卡，例如网约车、网上购买机票订酒店，或者买百货等，信用卡直接绑定，无需第三方支付服务。
所以，类似PayPal和支付宝这样的第三方支付，在新加坡可以说无用武之地！
毫无疑问，GrabPay在新加坡也面临同样的窘境，为何我要用GrabPay支付呢？我难道不能用信用卡或苹果支付“闪付”吗？
但新加坡版支付宝也不是傻瓜，他们看重的或许是另类市场。
例如，“闪付”的先决条件是商家要有个终端，这对小商贩来说就很麻烦，要是能直接以手机号码或者二维码付款，可以让小商贩免去终端的费用。
此外，Grab的目标也不仅仅是新加坡。在东南亚，经济发展水平差距很大，很多国家的民众甚至连银行账户都没有的。这样的群体，是支付宝一类企业所最希望占领的。
东南亚贫穷一群会不会要使用支付宝一类服务尚不得知，但这类服务要在新加坡和各种各样的支付工具竞争并胜出，实在让人捏一把冷汗！（南洋经济评论）
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