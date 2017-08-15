机器人、自动驾驶等六大投资趋势将引领全球市场

西媒称，专家们预言了将在2050年引领市场的几大投资趋势，其中包括人工智能、机器人、清洁能源等。
据西班牙《经济学家报》网站8月12日报道，所有人都想投资于那些能在未来成为关注焦点的企业。预测未来的重大投资趋势并非易事，因此许多企业管理者都力争在客户需求出现之前向市场推出自己与众不同的新产品。机器人普及、社会面临人口结构变化、水资源稀缺、环境保护、自动驾驶汽车以及负责任的社会投资都蕴藏着巨大的商机。从长期投资的角度看，这些都是前景看好的主题投资方向。
1.机器人和网络安全 机器人正在日益融入人们的日常生活。机器人普及进入高潮期只是时间问题。据安盛投资经理公司估计，在2025年之前，机器人产业投资将保持10%的年均增速。这种强劲增长的推动力主要来自科技的进步和越来越多的企业选择用工业机器人替代人力的趋势。安盛泛灵顿基金公司的机器人行业负责人汤姆·赖利说：“越来越多的人可以选择机器人行业作为投资目标。该行业的增速将保持在高于市场平均增速的水平。”
2.人口结构变化 人口结构变化是投资专家眼中的重大主题之一，特别是围绕人口老龄化这条主线。到2050年，全世界60岁以上人口将达到20亿，其在总人口中所占比例将是今天的两倍。投资分析专家指出，制药、医疗保健、金融服务和消费等领域将是人口老龄化趋势的主要受益者。
3.水资源 虽然地球表面大部分被水覆盖，但可供人类有效利用的水资源却少得可怜。百达集团财富管理公司认为，水资源已成为一种需求日益增长的稀缺资产。该公司专家指出，除了人类对生活用水有需求之外，替代化石燃料的新能源以及核能等产业都需要消耗大量的水。这势必将加剧水资源的稀缺性。
4.环境保护 气候变化是人类当前面临的最大挑战之一。据估计，如果各国政府不采取足够的应对措施，气候变化将在未来数十年内造成至少4.2万亿美元的经济损失。这一损失将大大超过石油和天然气企业的经营利润。在这种背景下，以应对气候变化为主线的环保主题投资将出现高速增长。
西媒称，专家们预言了将在2050年引领市场的几大投资趋势，其中包括人工智能、机器人、清洁能源等。
据西班牙《经济学家报》网站8月12日报道，所有人都想投资于那些能在未来成为关注焦点的企业。预测未来的重大投资趋势并非易事，因此许多企业管理者都力争在客户需求出现之前向市场推出自己与众不同的新产品。机器人普及、社会面临人口结构变化、水资源稀缺、环境保护、自动驾驶汽车以及负责任的社会投资都蕴藏着巨大的商机。从长期投资的角度看，这些都是前景看好的主题投资方向。
1.机器人和网络安全 机器人正在日益融入人们的日常生活。机器人普及进入高潮期只是时间问题。据安盛投资经理公司估计，在2025年之前，机器人产业投资将保持10%的年均增速。这种强劲增长的推动力主要来自科技的进步和越来越多的企业选择用工业机器人替代人力的趋势。安盛泛灵顿基金公司的机器人行业负责人汤姆·赖利说：“越来越多的人可以选择机器人行业作为投资目标。该行业的增速将保持在高于市场平均增速的水平。”
2.人口结构变化 人口结构变化是投资专家眼中的重大主题之一，特别是围绕人口老龄化这条主线。到2050年，全世界60岁以上人口将达到20亿，其在总人口中所占比例将是今天的两倍。投资分析专家指出，制药、医疗保健、金融服务和消费等领域将是人口老龄化趋势的主要受益者。
3.水资源 虽然地球表面大部分被水覆盖，但可供人类有效利用的水资源却少得可怜。百达集团财富管理公司认为，水资源已成为一种需求日益增长的稀缺资产。该公司专家指出，除了人类对生活用水有需求之外，替代化石燃料的新能源以及核能等产业都需要消耗大量的水。这势必将加剧水资源的稀缺性。
4.环境保护 气候变化是人类当前面临的最大挑战之一。据估计，如果各国政府不采取足够的应对措施，气候变化将在未来数十年内造成至少4.2万亿美元的经济损失。这一损失将大大超过石油和天然气企业的经营利润。在这种背景下，以应对气候变化为主线的环保主题投资将出现高速增长。
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