阿里首家“无人零售实体店”年底将落户杭州 选址目前严格保密

7月8日，淘宝无人零售店亮相以来，引发了行业对无人零售风口的讨论。“无人零售快闪店”引发关注后，阿里巴巴集团该项目负责人8月14日宣布，将于年底前在杭州落成“全球第一家真正意义的无人零售实体店”，向消费者长期开放。
7月，阿里在“淘宝造物节”展会上尝试推出无人零售店，消费者打开手机淘宝客户端扫码进店，选购商品后可直接离开，手机在后台扣款。“造物节”结束后，该无人店停止营业。
“造物节”期间，阿里巴巴董事局主席马云在表示，做无人零售店“不是说要让所有商店都没有售货员，而是给业界一个信号、一些灵感，唤醒零售行业的思考。”
天猫“无人零售”负责人应宏曾透露，造物节结束后，该团队便已开展了密集的线下走访，为实体店铺寻址。他表示，“计划今年年底完成技术升级，专心攻克、研发能应用于更大客流量、更复杂商业场景的无人零售难题。之前“无人零售店”的最大单次承载量仅为50人，还不能达到商业化的需求。”
目前，“无人零售实体店”的选址信息还处于严格保密阶段。
无人零售店也引发了关于“是否会降低就业率”的讨论。
应宏表示，那些有关“无人零售将造成大面积失业”的言论纯属无稽之谈。他举例子说，“80年代，公交车上还有售票员，但后面出现的公交卡并没有造成交通系统大多数人失业。所以完全没有理由去惧怕科技的发展，科技极大的方便了我们的生活。”
“不仅不会降低就业率，反而将催生更多新工种。”应宏表示，以无人零售店为例，超市收银员这样机械化的前台工种确实可以被替换，但这并不意味着无人零售将会消灭工作，在他看来，这是催生新工种、推动进步的必经之路。
“如智能物流管理员、智能仓库拣货员、数据分析师等等，这些更可持续优化的新工种将成为新零售时代下最紧缺的岗位。而换句话说，无人零售店虽然取代了收银员等前台机械岗位，但却催生了更多智能化的后台岗位，更有意思的是，在技术足够成熟的情况下，未来店员甚至可以在家上班。”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost