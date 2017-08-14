反卫星武器将成中国制胜法宝

虽然对中国传统的陆基反卫星武器的开发一直很受重视，但对另一种更严峻威胁的关注却少得多。在发表于《策略研究季刊》的新文章《太空中的猎物追寻者：击败这一威胁》中，曾任兰德公司高级物理学家的布里恩•乔提到了中国的“太空猎物追寻者”，并称其为美国卫星面临的“改变游戏规则的严重威胁”。
乔写道：“自2008年以来，中国一直在研制一种新型共轨反卫星武器。这些太空猎物追寻者可能会在和平时期放在轨道上，并在危机期间被调动来追踪美国卫星。它们可以招之即来，同时从很近的地方攻击多个关键卫星，因而美国不可能来得及减少损失。”这些共轨卫星通常与无害卫星无法区分，但它们能在很近的距离上，利用各种武器，如动能武器、爆炸装置、破碎装置和机器人手臂等，将卫星击毁。
中国一直在测试其使用太空猎物追寻者的能力，通过进行一些交会-接近操作，这些卫星将潜在目标置于其打击范围内。例如，乔提到了 2008年9月的一起事件，当时中国的微型成像卫星在未经事先通知的情况下抵达距国际空间站不足45公里的地方。
另一个例子是2010年中国发射“实践十二号”卫星，该卫星试图撞击中国的另一颗卫星。最引人注目的是，2013年7月，中国发射了一枚火箭，将CX-3、SY-7和“实践十五号”卫星载入太空。其中一颗卫星配备了机器人手臂，等全部卫星都进入轨道，机器人手臂便抓住了其中一颗卫星。
太空猎物追寻者只是中国范围大得多的太空对抗理论的一部分。人民解放军的著述不断强调摧毁美国太空资产的重要性。正如五角大楼在关于中国军事力量的年度报告中所说，解放军的著述强调必须“摧毁、破坏和干涉敌人侦察......和通信卫星的必要性”，表示这种系统以及导航和预警卫星可能沦为旨在”造成敌人盲聋”的攻击的目标。其中的原因不难解释。正如战略司令部司令约翰•海滕上将所警告的，如果有足够多的卫星被摧毁，美军就会论落到进行原始的“工业时代战争”的地步。
为此，中国军方一直在获取包括传统实力和新型实力在内的破坏性很强的组合。乔写道：“这个组合进行了前后一致的、非对称的设计，以对抗技术先进得多的美国太空实力。”比较传统的威胁之一是陆基反卫星武器，如中国在2007年用来摧毁自己气象卫星的武器。这次试验造成的太空碎片导致国际上的普遍谴责，包括来自像俄罗斯这样名义上的友好国家。
此后，中国继续以“非破坏性”的、造成尽可能少的碎片的方式对这些反卫星武器进行测试。有媒体报道称，中国上月又对新的“动能-3 ”反卫星导弹进行了一次试验，尽管试验并没有成功。但是，如果这些武器被实际用来攻击卫星，就会产生令世界震惊的大量碎片。
正如乔所说，太空措物追寻者特别是配备了机器人手臂的那些，所产生的太空碎片要比直升导弹少得多，因而使其对北京更其吸引力。最令人担忧的是，太空猎物追寻者将在太空战争开始时同时摧毁的美国卫星，要比传统的陆基反卫星武器多得多，这可能导致一场太空中的珍珠港事件。正如乔在其他地方所解释的那样，传统的陆基直升导弹通常需要4小时才能到达许多美国最重要的卫星所在的地球同步轨道。
而太空猎物追寻者的情况并不是这样。因为国际上以及美国并没有就此达成共识，所以任何国家都可以在与他国卫星的近距离内，预留任意数量的太空猎物追寻者的位置。因此，太空猎物追寻者能够同时攻击美国的关键地球同步卫星，而警报时间太短，所以华盛顿无法进行抵御。
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