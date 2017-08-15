美军高官赴韩布局对朝方案 外媒：特朗普已无“战略耐心”

另外，朝鲜上个月两度发射洲际弹道导弹，每次发射后，美国第八军都用陆军战术导弹系统发射导弹予以回应。韩国也发射了自己的“玄武”-2导弹。





蓬佩奥说，特朗普的表态是正告朝方，美国解决朝鲜问题的态度是严肃认真的。蓬佩奥说，总统“是正告他，过去数十年的战略耐心不复存在了”。





美国军方对于公开谈论军事对策自然是采取拒绝的态度。军方官员此前的表态是，对朝鲜进行先发制人打击仍然是不大可能的。





官员说，要说服特朗普采取某种行动需要顾问反复进行说服工作。不认同先发制人打击方案的军事顾问明白，他们必须让总统确信，美国采用这一方案是不明智的。





另据美国《沃克斯》杂志网站8月11日报道，在过去6个月中，美国对朝鲜的警觉日益增强。本周随着特朗普总统提高调门，以及朝方称打击美国的海外领土关岛，出现了一种新的紧迫感。





新的民调显示，大部分美国人害怕美国与朝鲜开战。当来自朝鲜的威胁增加，美国是否应该对朝鲜采取军事行动仍存在分歧。与此同时，一些民众所焦虑的是特朗普总统应对这一局势的随意性。特朗普的民众支持率已经跌至历史低位，就总统是否有能力应对朝鲜，共和党人和民主党人分歧巨大。







