美军高官赴韩布局对朝方案 外媒：特朗普已无“战略耐心”

外媒称，韩国总统文在寅8月14日下午在青瓦台接见到访的美国参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德，文在寅敦促朝鲜停止挑衅、尽快返回谈判桌，双方商定以韩美联合防卫态势为基础强力应对朝鲜挑衅。
美韩强调和平方案优先
据韩联社8月14日报道称，青瓦台发言人朴洙贤在记者会上介绍，邓福德表示，美军的首要目标是帮助美国政府对朝鲜实行外交、经济方面的压力，但若这些措施失败，美方也做好了军事方面的准备。
文在寅则表示，希望美军以稳固的韩美同盟为基础，在解决朝鲜核导问题等韩半岛危机方面发挥重要作用。他敦促朝鲜停止挑衅，回到谈判桌上来。
朴洙贤还介绍，双方重申韩美基于联合防卫态势强力应对朝鲜新一轮挑衅，邓福德强调美国坚守协防韩国的承诺。
青瓦台高层核心官员表示，邓福德所谓的军事准备旨在支持外交、经济制裁政策，美国的首要目标还是和平解决朝鲜问题。该官员表示，重点在于加强外交、经济方面的制裁力度。
报道称，当天会面中并未提及“萨德”部署和战时作战指挥权移交等韩美军事事务。
另据韩联社8月14日报道称，正在韩国访问的美国参谋长联席会议主席邓福德8月14日相继会晤韩国国防部长官宋永武和联合参谋本部议长李淳镇，就半岛安全形势及朝军动向进行评估，对朝鲜核导威胁应对方案进行商讨。
邓福德会晤宋永武时，双方就朝鲜称会对美国关岛进行“包围射击”一事交换了意见。邓福德阐明美国将动用所有战略防御力量保卫韩国，并承诺半岛发生危机情况时，将为韩方提供延伸威慑力量。延伸威慑是指美国将在盟国遭到核威胁或攻击时提供核保护伞，动用常规武器和导弹防御系统保卫盟国。
据美国《华尔街日报》网站8月13日报道，美军高级将领8月13日在韩国乌山空军基地说，现在的重心仍然是寻找朝鲜导弹危机的外交解决方案，不过军方也制定了可行的方案以备不时之需。
报道称，在特朗普总统与朝鲜领导人金正恩的口水仗打得热火朝天的时候，美国军方在不动声色地支持国务卿蒂勒森通过外交和经济施压来避免开战的方案。
另外，朝鲜上个月两度发射洲际弹道导弹，每次发射后，美国第八军都用陆军战术导弹系统发射导弹予以回应。韩国也发射了自己的“玄武”-2导弹。
蓬佩奥说，特朗普的表态是正告朝方，美国解决朝鲜问题的态度是严肃认真的。蓬佩奥说，总统“是正告他，过去数十年的战略耐心不复存在了”。
美国军方对于公开谈论军事对策自然是采取拒绝的态度。军方官员此前的表态是，对朝鲜进行先发制人打击仍然是不大可能的。
官员说，要说服特朗普采取某种行动需要顾问反复进行说服工作。不认同先发制人打击方案的军事顾问明白，他们必须让总统确信，美国采用这一方案是不明智的。
另据美国《沃克斯》杂志网站8月11日报道，在过去6个月中，美国对朝鲜的警觉日益增强。本周随着特朗普总统提高调门，以及朝方称打击美国的海外领土关岛，出现了一种新的紧迫感。
新的民调显示，大部分美国人害怕美国与朝鲜开战。当来自朝鲜的威胁增加，美国是否应该对朝鲜采取军事行动仍存在分歧。与此同时，一些民众所焦虑的是特朗普总统应对这一局势的随意性。特朗普的民众支持率已经跌至历史低位，就总统是否有能力应对朝鲜，共和党人和民主党人分歧巨大。
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