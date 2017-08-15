弗吉尼亚骚乱继续发酵 美多地掀起反“白人至上”浪潮

抗议者今天在全国各地举行集会，这些抗议者称，他们不得不抵抗在弗吉尼亚州演变为致命暴力事件的白人至上主义者集会。
这些抗议集会包括在特朗普总统纽约宅邸外的游行以及在若干城市的烛光守夜活动等。在西雅图，在特朗普的支持者和反示威者在市中心聚集之际，警方逮捕了一些人，没收了一些武器。
一些活动主要是对那些受到白人至上主义者谴责的人表示支持。另外一些示威活动要求移除一处邦联纪念物，正是这个问题最初促使愤怒的白人民族主义者近日聚集在弗吉尼亚州夏洛茨维尔。还有其他一些集会旨在谴责法西斯主义和特朗普政府，集会组织者认为，特朗普政府让白人至上主义者感觉自己的力量更加强大。
在纽约、旧金山等城市组织示威活动的“拒绝法西斯主义”组织的负责人卡尔•迪克斯说：“人们需要觉醒，认识到这一点，并且无所畏惧地同它对抗。”在西雅图，名为“爱国者祈祷”的保守派亲特朗普组织此前计划的一次集会吸引了数百名反示威者。一道路障将两个组织分隔开来，身穿黑色防暴服的警察站在一旁保持戒备。《西雅图时报》报道称，警方对一些游行者使用了胡椒喷雾。目前尚不清楚有多少人被捕。
在丹佛，几百名示威者聚集在城市公园马丁•路德•金的雕像下，游行约两英里(1英里约合1.6公里)到达了州议会大厦。在科罗拉多州柯林斯堡，游行者高呼：“这里欢迎所有人。没有仇恨，没有恐惧。”在纽约，抗议者由曼哈顿各处游行至特朗普大楼，要求总统谴责参与夏洛茨维尔暴力冲突的白人民族主义团体。
62岁的海伦•鲁本斯坦是洛杉矶市中心数百名游行者中的一员。她说，她的父母是大屠杀幸存者，她担心极端主义思想在特朗普任内变得常见。鲁本斯坦说：“我把这完全归罪于特朗普，因为他让这些人有胆量煽动仇恨，他们现在正宣传暴力和杀戮。”昨天，新纳粹主义分子、光头党、三K党和其他一些白人民族主义者聚集在夏洛茨维尔，要“夺回美国”，并对移除弗吉尼亚州大学城一座邦联雕像的计划表示反对。另有数百人前区反对这场集会。
后来活动演变为暴力冲突。最后，一辆汽车撞向和平抗议白人民族主义的人群，导致32岁的希瑟•海尔丧生。警方已关押了20岁的驾车撞人嫌犯詹姆斯•小菲尔茨。今天晚间，人们聚集在发生汽车撞人事件的街头，举行守夜活动。参加了这次白人民族主义者集会的理查德·斯潘塞拒绝为此次暴力事件承担责任。他将责任归咎于反示威者和警方。
【德新社华盛顿8月13曰电】特朗普总统未能在弗吉尼亚州夏洛茨维尔暴力事件发生当天指出白人民族主义者的责任，白宫周曰为此进行辩护。
特朗普周日没有发表任何声明，也没有发推文。特朗普的国家安全顾问则称此次事件为恐怖主义行为。夏洛茨维尔市市长迈克尔•赛纳是坪击特朗普的在野民主党人之一。赛纳对哥伦比亚广播公司记者说：“总统昨天的声明，也许动机很好，可我没有听到‘白人至上论’这个词。而我认为给这个事件定性很重要。”
共和党立法者就周六的事件发表了强烈声明。共和党参议员奥林•哈奇在推特上称：“我们应叫出邪恶的真正名字。”众议院议长保罗•瑞安发表推文说：“白人至上论是个祸害。这种仇恨和恐怖主义应当予以正视并击败。”
特朗普“以最强烈的言辞谴责各个方面”在此次事件中极大地展示了仇恨、偏见和暴力。周曰白宫强调说，特朗普的声明包括白人至上论者。当被问及对批评的回应时，一名白宫发言人称：“那当然包括白人至上论者、三K党、新纳粹主义者以及各种极端主义组织。”
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